Affaire Al-Khelaïfi : Le boss du PSG prépare sa défense !

Suspecté de corruption dans l’attribution des droits télévisés des Mondiaux 2026 et 2030, Nasser Al-Khelaïfi sera entendu mercredi matin au parquet général de Berne par la justice Suisse.

Une audition que le président du groupe BeIN SPORTS a lui-même sollicitée et à laquelle il se prépare avec beaucoup de sérieux et d’optimisme. « Il n’y a pas d’affaire. Cette enquête, c’est une excroissance du dossier instruit contre Jérôme Valcke. Nasser est très confiant. La justice suisse estime brumeux certains éléments récoltés, il va leur apporter une réponse » a même confié un proche du président du PSG à RMC Sport, avant d’ajouter. « Le contrat a été négocié normalement et de manière compétente par les services juridiques du groupe représenté par Nasser Al-Khelaïfi. Le contrat en question est même plus avantageux pour la Fifa que le précèdent. Il n’y pas eu d’appel d’offres pour ces droits et donc pas de concurrence, où est la corruption ? » s’interroge-t-il.

Par ailleurs, la radio indique que Nasser Al-Khelaïfi a l’intention « de se faire discret » lors de son entrée dans l’audience. Pour l’heure, le boss du PSG n’a pas encore décidé s’il communiquerait après celle-ci. De plus, le Procureur général pourrait lui interdire de communiquer devant la presse après l’audience…