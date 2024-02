Adieu Rafael Leao, le PSG paie 130ME pour remplacer Mbappé

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

En cas de départ de Kylian Mbappé l’été prochain, le Paris Saint-Germain pourrait faire son maximum pour recruter Victor Osimhen, l’attaquant star du Napoli.

L’année 2024 pourrait marquer un tournant dans l’histoire moderne du club de la capitale française. Car après les départs de Messi et Neymar l’été dernier, le PSG pourrait perdre la dernière grande star de son effectif dans quelques mois, sachant que Kylian Mbappé semble plus proche d’un départ que d’une prolongation. En fin de contrat en juin prochain, l’attaquant de l’équipe de France semble décidé à poursuivre sa carrière du côté du Real. Attendu à Madrid depuis de nombreuses années, soit depuis qu’il a explosé au plus haut niveau sous le maillot de Monaco en 2017, le joueur de 25 ans pourrait enfin réaliser son rêve de porter le maillot des Merengue, comme son idole, Zinédine Zidane.

D’après de nombreux médias français, Mbappé aurait d’ailleurs déjà choisi de rejoindre le Real l’été prochain de manière libre et gratuite. S’il n’a rien confirmé du tout pour le moment, la tendance n’est pas forcément positive pour Paris, qui sait toutefois que ce dossier Mbappé peut encore évoluer dans le bon sens, comme cela a pu être le cas par le passé. Mais dans la situation actuelle, la direction du PSG se doit de travailler sur l’après-Mbappé pour ne pas tomber de très haut l’été prochain. Et d’après les informations du Telegraph, Paris a déjà coché le nom de Victor Osimhen en vue de la saison prochaine.

130 ME sur Osimhen, le PSG pourrait tenter le coup

🚨 « Avec la décision apparente de Mbappe de quitter Paris et le besoin du PSG, il semblerait que le club français soit la destination la plus probable pour Victor Osimhen », écrit le @TeleFootball !



Pour le média anglais, il n’est pas certain que Chelsea puisse le recruter… pic.twitter.com/4QITDZ3bEF — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) February 4, 2024

Bien connu par Luis Campos, le directeur sportif du PSG qui l’avait recruté à Lille en 2019, l’attaquant nigérian a connu de grands moments avec Naples la saison passée. Champion d’Italie et meilleur buteur de la Serie A, Osimhen connaît une année plus compliquée au Napoli. C’est donc pour cette raison qu’il pourrait avoir des envies d’ailleurs, et le PSG pourrait être un projet à la hauteur de ses grandes ambitions sportives. Du côté parisien, Osimhen figure en bonne place dans la short-list offensive pour l’après-Mbappé. Même si pour s’attacher l’un des meilleurs avant-centres du monde, le PSG devra débourser 130 millions d’euros, soit le prix de la clause libératoire fixée dans le contrat d’Osimhen à Naples. Pas un souci pour Paris, sachant que si Mbappé venait à partir, et son gros salaire avec, Paris aura la surface financière pour effectuer ce genre de deal l’été prochain, d’autant plus que l’ancien attaquant du LOSC répondrait parfaitement aux besoins du PSG en termes de numéro neuf.