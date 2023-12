Accroché mais miraculé, le PSG qualifié ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, groupe F, 6e journée

Signal Iduna Park

Dortmund-PSG 1-1

Buts : Adeyemi (51e) pour Dortmund, Zaire-Emery (56e) pour le PSG

Le PSG a arraché le nul 1-1 à Dortmund. Un résultat suffisant pour qualifier les Parisiens en huitièmes de finale grâce au succès de Milan dans le même temps. Mais, le PSG finit deuxième derrière les Allemands.

Très fébrile à l'extérieur en Ligue des champions cette saison, le PSG était plus convaincant en début de match. Dans un 4-2-4 offensif, les Parisiens dominaient nettement les débats. Les supporters pouvaient même regretter les occasions gâchées. Kang-In Lee croisait trop sa frappe puis Sule sauvait sur sa ligne une frappe de Mbappé (17e). Barcola trouvait le poteau alors que Kolo Muani tirait au ras du poteau sur un contre parisien. En face, Dortmund avait aussi quelques possibilités. Donnarumma devait notamment se détendre sur une belle reprise de Reus. A la pause d'un match intéressant et vivant, Paris nourrissait bien des regrets d'autant que Newcastle menait et éliminait le PSG.

17 - Plus jeunes buteurs 🇫🇷 en Ligue des Champions :



🥇 Warren Zaïre-Emery ce soir (17 ans et 280 jours)

🥈 Karim Benzema en décembre 2005 (17a 352j)

🥉 Kylian Mbappé en février 2017 (18a 63j)



Espoir. #BVBPSG pic.twitter.com/LVXiKw3veP — OptaJean (@OptaJean) December 13, 2023

Les plus pessimistes se disaient qu'une telle inefficacité se paierait pour les Parisiens. La confirmation venait vite. Hakimi était pressé par les attaquants de Dortmund et perdait le ballon près de sa surface. Adeyemi venait finalement conclure cette action rapide pour l'ouverture du score. Paris réagissait vite et trouvait enfin la faille via Zaire-Emery. Le jeune milieu devenait le plus jeune buteur français en Ligue des champions d'une frappe placée de l'entrée de la surface. Si Donnarumma repoussait un tir de Malen, le PSG était plus fringant que les Allemands en fin de match. Mbappé venait tromper Kobel mais son but était refusé pour un petit hors-jeu. Dortmund et le PSG se quittaient finalement sur un nul 1-1. Un résultat suffisant pour faire des Allemands les premiers et des Parisiens les deuxièmes. En effet, Milan battait Newcastle 2-1 et aidait Paris.