PSG : Alerte pour le Qatar, Cristiano Ronaldo veut quitter la Juventus

Dans : PSG.

La presse italienne l'affirme ce samedi, Cristiano Ronaldo n'a pas l'intention d'aller au bout de son contrat à la Juventus et veut partir dès le mercato d'été, ulcéré qu'il est de ne plus être titulaire indiscutable. Evidemment le PSG est cité.

On ne prête qu’aux riches, et le Paris Saint-Germain ne manquant pas de moyens, même si les règles du fair-play financier tentent de calmer tout cela, il était évident que le club de la capitale allait vite être cité comme l’une des pistes XXL de Cristiano Ronaldo. Car depuis quelques jours, et encore plus ce samedi, la situation de CR7 à la Juventus suscite d’énormes doutes du côté de l’Italie. La star de la Vieille Dame a très mal vécu, doux euphémisme, les récentes décisions de Maurizio Sarri à son encontre, ce qui avait même valu des insultes de Cristiano Ronaldo au coach italien de la Juventus lorsque ce dernier a décidé de faire sortir le joueur portugais la semaine passée lors du choc contre l’AC Milan.

Toute la semaine, la pression est montée, la famille de CR7 entrant même dans la danse via les réseaux sociaux en faisant savoir qu’il était scandaleux que ce dernier soit ainsi traité par Maurizio Sarri. Et ce samedi, la Repubblica affirme que du côté de Cristiano Ronaldo on souhaite désormais en finir au plus vite, la star portugaise voulant partir en fin de saison, à deux ans de la fin de son engagement avec la Juventus, estimant ne pas avoir le traitement qu’il pense mériter. « D'un côté, la Vieille Dame pourrait récupérer une partie des 117ME d'investis, de l'autre, le CR7 pourrait lui changer à nouveau et signer le dernier contrat de carrière », explique le quotidien italien. Et c’est là que les regards d'autres médias se tournent vers le Paris Saint-Germain, qui a régulièrement été cité comme un point de chute possible pour Cristiano Ronaldo. Même si CR7 est désormais sur la pente doucement descendante, il pourrait remplacer…Neymar. Car de l’autre côté des Alpes, on voit bien le PSG remplacer une énorme star sur le plan marketing par une star encore plus énorme dans ce secteur, avec en plus un comportement extra-sportif impeccable et un physique en acier.