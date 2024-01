Accord Mbappé-Real Madrid, le PSG sous le choc

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Quelques jours après avoir confié qu'il n'avait pris aucune décision, Kylian Mbappé aurait choisi de signer au Real Madrid en vue de la saison prochaine. Une information qui fait du bruit.

Quelques heures seulement après les informations du très sérieux The Times sur le désaccord profondément ancré entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, une information totalement à l’opposé et très mauvaise pour le PSG a été publiée. Ce dimanche soir, le journal anglais avait assuré que Florentino Pérez avait bien transmis une offre à l’attaquant parisien, mais que celle-ci n’avait pas été appréciée du tout. Tout d’abord, le montant de son salaire serait largement revu à la baisse par rapport à ce qu’il touche au Paris SG, mais surtout il serait inférieur à ce que la Maison Blanche lui avait proposé en 2022. Une forme de vengeance très mal perçue par le clan Mbappé. Ensuite, c’était l’ultimatum pour une réponse mi-janvier qui a aussi déplu alors que le champion du monde 2018 venait de faire savoir qu’il n’avait pas pris sa décision pour le moment.

De quoi refroidir le dossier et laisser même un sérieux espoir, soit au PSG pour une prolongation, soit à Liverpool pour une signature surprise l’été prochain. Mais dans la nuit de dimanche à lundi, Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato, affirme avec fracas que Kylian Mbappé a trouvé un accord pour sa signature libre au Real Madrid en fin de saison. Si cela restait une tendance forte de ces derniers mois, notamment après l’épisode estival qui l’avait vu entrer dans un bras de fer assez terrible avec sa direction, dont il s’était sorti en faisant un sacrifice financier, cette annonce est effectuée bien tôt dans la saison, alors cela faisait seulement une semaine qu’il peut se trouver officiellement un nouveau club.

Quelle réaction chez les supporters du PSG ?

Mais selon le journaliste, Kylian Mbappé va signer au Real Madrid et cela ne fait désormais plus aucun doute. L’accord a même été trouvé il y a quelques jours, preuve que cela discute depuis déjà pas mal de temps entre les deux parties, et bien avant le 31 décembre. « Le feuilleton va prendre fin », assure le site spécialisé, qui estime que l’attaquant du PSG a dit tout simplement oui à l’offre madrilène, estimant avoir fait sa part de travail à Paris et laissant le club dans des bonnes dispositions pour l’avenir. Nul doute que cette information risque de faire du bruit et d’être commentée, alors qu’il y a quelques jours seulement, il avait assuré ne pas avoir pris sa décision. La réaction des supporters du Paris SG, qui ont toujours soutenu leur idole, sera aussi intéressante à surveiller, que ce soit en Ligue des Champions ou lors de la fin de la saison quand l’aventure parisienne de Mbappé devrait donc prendre fin si cette nouvelle donne devait se confirmer.