PSG : Mbappé fait un aveu assumé sur la vie sans Neymar

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Dégoûté par Anthony Lopes dimanche soir à l’occasion du match OL-PSG, Kylian Mbappé n’a pas permis à Paris d’éviter la défaite.

Un revers embêtant pour le club de la capitale, clairement moins fringuant dès lors que Neymar est absent. Blessé pour 10 semaines, l’absence du Brésilien sera forcément préjudiciable pour le PSG. Mais elle ne doit pas être rédhibitoire pour les ambitions du club selon Kylian Mbappé, lequel souhaite apprendre des erreurs de la saison dernière au même moment de la saison, lorsque Neymar s’est blessé durant un match de Coupe de France face à Marseille.

« Je ne suis pas inquiet avant la Ligue des champions. Ça fait du bien de jouer des matchs comme ça. Affronter des équipes qui jouent, c’est la meilleure façon de nous préparer pour les échéances qui arrivent. A nous de hausser notre niveau pour gagner. L’objectif était de rester invaincus et nous allons tenter de ne plus perdre d’ici la fin de la saison. Demandez à Valverde si c’est compliqué de jouer sans Messi et aller à la Juventus pour demander à Allegri si c’est compliqué de jouer sans Ronaldo. C’est compliqué, oui, de jouer sans Neymar. Il faut l’accepter... L’an dernier, il a aussi été blessé et ce serait bien de ne pas refaire les mêmes erreurs. Sinon, ça voudrait dire qu’on n’a rien appris » a expliqué l’attaquant français de 19 ans, persuadé que le PSG peut rectifier le tir sans son génie brésilien, qui avait tout de même porté son équipe en phase de poule.