Abdou Diallo, le PSG a trouvé le club parfait au mercato

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Ancien international espoirs français, Abdou Diallo a quitté le PSG en ce mois de janvier pour rejoindre la sélection sénégalaise, qui disputera la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun.

Apparu régulièrement pour compenser les absences en défense centrale, voire au poste d’arrière gauche, l’ancien du Borussia Dortmund fait partie des joueurs considérés comme non indispensables, et qui ont encore une certaine valeur marchande. Peut-être l’occasion de faire enfin une belle vente, puisque le PSG espère en récupérer 25 millions d’euros. D’autant plus possible que le profil du défenseur parisien plait à Newcastle, toujours à la recherche de renforts pas trop compliqués à arracher au mois de janvier, afin d’apporter immédiatement un plus dans l’optique du maintien en Premier League. Selon le journaliste Liam Kennedy, qui oeuvre pour le média local Newcastle World, le Paris SG a tout simplement proposé Abdou Diallo aux Magpies, et l’intérêt est réciproque.

La CAN décisive au mercato

« Abdou Diallo est un joueur qui, selon mes informations, a été proposé à Newcastle. Le principal problème, c’est qu’il va à la Coupe d’Afrique des Nations. Si le Sénégal va loin, ce que l’on peut penser, il sera hors d’état de jouer jusqu’au début du mois de février », a souligné le journaliste dans l’émission GiveMeSport. Il reste à savoir si Eddie Howe, qui a définitivement besoin de renforts et a ciblé 5 recrutements pour cet hiver, dont 2 défenseurs centraux, apprécie le profil d’Abdou Diallo à tel point qu’il est prêt à ne le récupérer qu’au mois de février. Un point qui pourrait aussi être crucial dans la négociation avec le PSG, qui possède le joueur sous contrat jusqu’en juin 2024. Pour le moment, le Milan AC est l’autre club intéressé par Abdou Diallo, mais le club lombard souhaite un prêt avec option d’achat, ce qui ne convient pas du tout à Leonardo, toujours aussi attendu sur le volet des ventes au PSG.