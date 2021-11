Abdou Diallo ciblé, l’Arabie Saoudite s’attaque au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dix-neuvième de Premier League, Newcastle a la volonté de se renforcer dès cet hiver et dans cette optique, un joueur du PSG est ciblé.

Nouvelle patronne de Newcastle depuis le rachat par l’Arabie Saoudite, Amanda Staveley a d’ores et déjà prévenu que le mercato hivernal serait mouvementé. « Nous nous préparons pour le mercato de janvier. Ce n'est pas une fenêtre de transfert durant laquelle nous voudrions investir normalement, car vous n'obtenez pas toujours les bonnes affaires, mais c'est quelque chose qui est important en ce moment » avait-elle lancé il y a quelques jours afin de rassurer les supporters. L’Europe du football attend désormais de savoir comment les Saoudiens investiront leur argent. Au vu du classement de Newcastle, il faudra certainement parier sur des joueurs à relancer dans un premier temps. Dans cette optique, les Magpies aimeraient enrôler Abdou Diallo, en manque de temps de jeu avec le Paris Saint-Germain, selon les informations de Foot Mercato.

🚨Info : Abdou Diallo 🇸🇳 is #Newcastle’s new target. The central defender is still under contrat until june 2024 with #PSG. pic.twitter.com/3RPYIGygTZ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) November 16, 2021

Tout fraichement nommé à la tête de Newcastle, Eddie Howe apprécie le profil de l’ancien défenseur français du Borussia Dortmund. Propre à la relance, capable de parfaitement évoluer dans une défense à cinq et même d’occuper le poste de latéral gauche si besoin, Abdou Diallo coche toutes les cases pour renforcer l'effectif de Newcastle sans pour autant ruiner les Magpies. Recruté pour un peu plus de 30 millions d’euros par le PSG il y a deux ans et demi, Abdou Diallo a vu sa cote dégringoler au fil de ses blessures et de ses matchs passés sur le banc. Le Paris Saint-Germain, qui n’a pas réussi à dégraisser comme il l’aurait souhaité l’été dernier, pourrait donc être ouvert à la possibilité de vendre Abdou Diallo. En revanche, le joueur se sent bien au PSG et estime qu’il a toujours un coup à jouer dans la rotation de Mauricio Pochettino. Il ne sera donc pas aisé de le convaincre de quitter Paris pour le nord de l’Angleterre malgré le salaire sans doute attractif que lui proposera Newcastle…