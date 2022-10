Le PSG déloyal, les avocats de Mbappé s'échauffent

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le scandale de « l’armée numérique » du PSG relance le feuilleton Kylian Mbappé, dont les envies de départ ont été renforcées.

Désireux de quitter le Paris Saint-Germain au mois de janvier en raison des promesses non tenues par sa direction lors de la signature de sa prolongation de contrat, Kylian Mbappé n’a pas changé d’avis après la découverte du scandale de « l’armée numérique » du PSG. Au contraire, l’international français et ses conseillers réfléchissent à toutes les options, u compris celle de dénoncer la prolongation de contrat signée en mai dernier. A en croire les informations de L’Equipe, parmi les réflexions menées par les personnes qui conseillent Kylian Mbappé, la possibilité de rompre son contrat de travail avec le PSG est sur la table. « Comme ce sont des contrats courts, ils sont solidifiés » confie néanmoins un habitué de ce genre de sujet, qui sait qu’il ne sera pas simple pour Kylian Mbappé de déchirer son nouveau contrat.

Une rupture du contrat envisagée par le clan Mbappé

Dans le cas de Kylian Mbappé, une rupture unilatérale du contrat coûterait très cher à l’international français. En effet, L’Equipe indique que le champion du monde sera contraint de payer une somme colossale au PSG dans le cas où il n’honorerait pas son engagement de deux ans. Ce serait alors au nouveau club qui accueillerait le natif de Paris de régler la note… comme s’il réglait un transfert au Paris Saint-Germain. « Dans un cas comme celui-là, il faut démontrer que l'employeur a commis une faute grave, une faute simple ne suffisant pas. Donc la première question est de savoir si la faute est caractérisée. Ensuite, si tel est le cas, il faut prouver sa particulière gravité. Quand bien même les messages ne sont pas très virulents, un juge pourrait considérer qu'il y a faute, mais c'est à son interprétation » explique à ce sujet dans les colonnes de L’Equipe, Jérémie Delattre, avocat spécialisé en droit du travail au sein du cabinet CPC.

Un départ de Mbappé cet hiver de plus en plus probable

Le scandale de l’armée numérique du Paris Saint-Germain change néanmoins beaucoup de chose dans le feuilleton Kylian Mbappé. Et pour cause, dans ce cas très précis, un tribunal pourrait tout à fait considérer que le Paris Saint-Germain a fait fi de son obligation de loyauté envers son joueur. Pour rappel, Mediapart a révélé que cette « armée numérique » du PSG, qui créait des milliers de faux compte sur les réseaux sociaux pour critiquer des journalistes ou des médias, a également trollé… Kylian Mbappé, en 2019, au moment où la star du Paris Saint-Germain avait des envies d’ailleurs. A ce jour, la théorie d’une rupture du contrat de Kylian Mbappé au PSG n’est pas le scénario le plus probable. Mais selon L’Equipe, les conseillers de l’international français pourraient formaliser leur courroux en adressant un courrier au club parisien afin de lui mettre la pression dans le but de partir au mois de janvier. Une direction que ce dossier a de grandes chances de prendre avec un départ de plus en plus probable dès cet hiver pour Kylian Mbappé.