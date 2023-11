95ME brûlés au mercato, ce joueur inquiète le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Renfort vedette du PSG, Randal Kolo Muani n'est pour l'instant pas du tout à la hauteur des attentes sous le maillot du Paris Saint-Germain. Et des questions se posent sur l'attaquant international français.

Arrivé au PSG dans les ultimes minutes du mercato d’été moyennant un chèque colossal de 95 millions d’euros, Randal Kolo Muani a bien du mal à confirmer cet investissement. L’attaquant de 24 ans a encore été décevant vendredi contre Montpellier, et une petite inquiétude commence à poindre chez les décideurs parisiens, qui ont recruté l’ancien Nantais jusqu’en 2028. S’il est évidemment trop tôt pour parler d’un fiasco, les performances de Kolo Muani suscitent des doutes, et l’idée d’un bug XXL flotte dans l’air au fur et à mesure que la saison avance.

Même s’il bénéficie de la confiance de Luis Enrique au PSG, et de Didier Deschamps en équipe de France, le natif de Bondy va rapidement devoir faire taire ses détracteurs et le plus vite possible, car la grogne monte en même temps que l'inquiétude. Olivier Rouyer, l’ancien lieutenant de Michel Platini, a noté « 2 » la prestation de Randal Kolo Muani contre Montpellier, avant de l’allumer salement.

Kolo Muani 95ME de perdus pour le PSG

Sur le plateau de la chaîne L’Equipe, l’ancien joueur de Nancy et des Bleus s’est attaqué frontalement à Randal Kolo Muani. « Contre Montpellier, je ne l’ai pas vu. Dans son rôle d’animateur dans la surface de réparation adverse, c’est l’homme invisible. Je suis désolé de le dire, mais il n’y a aucune implication dans le jeu. Il n’a touché que 14 ballons dans un match que le PSG a dominé », a lancé Olivier Rouyer, avant que Sébastien Tarrago se montre plus virulent. « Tant qu’ils gagneront des matchs et que tout ira bien en Ligue des champions, on oubliera tout cela (…) Selon moi, il n’est pas prêt, tout simplement. Il est arrivé trop tôt. C’est un garçon qui a une saison en Allemagne, et en Bundesliga tout le monde marque des buts. Guirassy c’est la nouvelle star, avant, c'était Plea, Modeste…Cela ne me suffit pas pour dire qu’il est prêt, mais cela peut arriver rapidement. Seul problème, au PSG on n’a pas le temps », a reconnu le journaliste de L’Equipe.