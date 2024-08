40 ME pour Jonathan David, le PSG dégaine ‍!

Dans : PSG.

La piste Jonathan David se confirme pour le PSG, qui envisage bel et bien de recruter l’avant-centre de Lille dans les derniers jours du mercato afin de compenser la blessure de Gonçalo Ramos.

Officiellement, le Paris Saint-Germain n’est pas à la recherche d’un avant-centre. Malgré la blessure de Gonçalo Ramos, out pour plusieurs mois, Luis Enrique se dit satisfait de son effectif. L’ancien sélectionneur de l’Espagne aimerait bénéficier d’un renfort au poste d’ailier, mais ne fait pas du recrutement d’un avant-centre une nécessité absolue d’ici la fin du mercato. En interne, les avis divergent à ce sujet et nombreux sont ceux qui estiment que le PSG a impérativement besoin d’un remplaçant à Randal Kolo Muani durant l’indisponibilité de Gonçalo Ramos. C’est ainsi que lundi, nous vous avons relayons l’idée Jonathan David.

Et la piste menant à l’international canadien du LOSC semble prendre doucement de l’ampleur en interne du côté du Paris SG. A en croire les informations du compte insider PSG Inside Actu, la piste est bien creusée et une offre pourrait rapidement être envoyée aux dirigeants du LOSC. « Attention à Jonathan David du LOSC. Je viens tout juste d'avoir une confirmation... Le Paris-Saint-Germain pourrait faire une proposition à Lille très prochainement, si ça n'a pas déjà fait récemment » a publié le compte insider sur X.

Le PSG propose 40 ME et un joueur pour Jonathan David

Il est également mentionné que le dossier Victor Osimhen est au point mort tandis que Viktor Gyökeres, dont la clause libératoire au Sporting Portugal est fixée à 100 ME, est beaucoup trop cher pour le PSG. En ce qui concerne Jonathan David, une offre estimée à 40 ME pour racheter la dernière année de contrat du Canadien dans le Nord est évoquée. Dans le but de convaincre Olivier Létang de lui vendre son meilleur buteur, le Paris Saint-Germain envisage même d’inclure un joueur dans la transaction, lequel pourrait être prêté (aucun nom n’a filtré pour l’instant). Lille est ouvert à un départ de son attaquant vedette, car le voir partir pour zéro euro dans un an serait une véritable catastrophe industrielle.

Mais pour accepter de vendre Jonathan David au PSG pour 40 ME, Olivier Létang doit auparavant lui trouver un successeur. Et dénicher un buteur de niveau équivalent à l’ancienne gâchette de La Gantoise, à dix jours de la fin du mercato estival, ne sera pas une mince affaire. Les prochaines heures seront décisives pour savoir si la piste Jonathan David a une chance d'aboutir au PSG. Une chose est sûre, cette idée de l'état-major parisien divise les supporters, lesquels ne sont pas tous d'accord sur l'intérêt de recruter l'attaquant lillois.