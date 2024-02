28 millions d'euros de perdus, ce joueur qui rend fou Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Le PSG n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait en terme de recrutement, mais n'a pas réussi non plus à se défaire de quelques indésirables. La palme revient à Layvin Kurzawa, qui ira donc au bout de son contrat avec Paris.

Le mercato du Paris SG, parti très fort, a finalement été plus calme que prévu. Luis Campos est attendu au tournant car visiblement, les propriétaires du club parisien ne sont pas satisfaits de la tournure des évènements. Sans vendre la mèche, il est évident que des renforts en défense et au milieu de terrain étaient attendus, plus que deux jeunes joueurs sud-américains qui représentent peut-être l’avenir, mais ne sont pas vraiment utilisables à l’heure actuelle dans les grands matchs, pour des raisons diverses.

Une prolongation qui a bluffé tout le monde

Niveau départ, Luis Campos n’a pas non plus réussi à faire partir quelques indésirables. C’est notamment le cas de Layvin Kurzawa, qui provoque les moqueries de la presse espagnole puisque le joueur français est désigné comme le plus gros fiasco financier de l’histoire du Paris SG. Certes, le club francilien a déjà connu de gros échecs par le passé, avec des joueurs grassement payés sans jouer, mais avec l’arrière gauche arrivé de l’AS Monaco en 2015 pour 23 millions d’euros, le sommet est atteint. Voilà 9 ans que, en dehors d’un prêt d’une saison à Fulham, l’éphémère international français se retrouve dans l’effectif parisien. Et la prolongation de contrat offerte sur un plateau par Leonardo après le « Final 8 » de Lisbonne en 2020 a scotché tout le monde.

Une fois encore cet hiver, Layvin Kurzawa était annoncé sur le départ, mais il n’a reçu qu’une offre, peu reluisante d’un club d’Arabie Saoudite de seconde zone. Ensuite, pendant des semaines, le latéral a attendu des propositions sans rien avoir. Il ira donc au bout de son contrat, et cela peut aussi se comprendre sur le plan financier. Le journal AS a fait le calcul, le PSG a déboursé 28 millions de salaire à l’ancien monégasque sur les quatre dernières années, et quand on sait que cette saison, il n’a joué que 8 minutes, l’addition est très salée, même pour le Qatar. Même une offre de dernière minute, qui est toujours possible, de la part de Galatasaray, ne le fera pas changer d’avis, tant le club d’Istanbul ne peut pas s’aligner sur son copieux salaire. Une histoire sans issue positive et sans solution, même si elle prendra en effet son épilogue cet été. A 31 ans, Layvin Kurzawa, qui compte 8 matchs disputés en professionnel depuis 2021, devra alors tenter de relancer une carrière qui s’enlise.