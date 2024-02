2030, le PSG a déjà l'adresse de son futur stade

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Nasser Al-Khelaifi a confirmé que le PSG voulait quitter le Parc des Princes après le refus de vente de la mairie de Paris. Les mécontents sont nombreux mais Valérie Pécresse n'en fait pas partie. La présidente de la région Île-de-France va aider le PSG dans son projet.

Le PSG hors de Paris, cela devient de plus en plus concret. Le club parisien veut un stade plus grand que l'actuel Parc des Princes et surtout posséder son enceinte. La Mairie de Paris ne veut pas lui vendre le Parc, obligeant le PSG à préparer son déménagement comme Nasser Al-Khelaifi l'a confirmé jeudi. Un choix qui ne fait pas l'unanimité dans l'opinion publique. Les ultras du CUP se sont prononcés contre comme de nombreux journalistes et observateurs. Cependant, le PSG peut bénéficier d'un soutien de poids dans ce dossier : Valérie Pécresse, la présidente (LR) de la région Île-de-France.

Un terrain en 2030 pour le PSG, Pécresse s'en charge

Le journal Le Parisien a indiqué que Nasser Al-Khelaifi avait demandé à rencontrer Valérie Pécresse dans les plus brefs délais. Cette dernière l'a confirmé au journal francilien, précisant vouloir aider le PSG dans sa démarche de déménagement. « J’étais favorable à ce que le Paris-Saint-Germain reste au Parc des Princes, mais je ne m’attendais pas à ce que la situation s’envenime à ce point. Or, on ne peut pas laisser le PSG dans l’impasse », a t-elle confié. Ainsi, elle va chercher les terrains disponibles correspondants aux besoins du club parisien, c'est-à-dire 50 hectares minimum. « Je vais saisir l’Établissement public foncier d’Île-de-France, qui gère toutes nos réserves foncières, pour lancer des recherches correspondant au cahier des charges du PSG », a t-elle révélé.

🔵INFO LE PARISIEN | Alors que le dialogue est rompu entre le PSG et la Ville de Paris, la présidente de la région Valérie Pécresse annonce vouloir «ouvrir toutes les possibilités pour un stade en Île-de-France», et pas seulement à l’ouest de Paris

➡️ https://t.co/QinfE3QO1D pic.twitter.com/gXnDh2mGaV — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) February 9, 2024

Si le PSG privilégie l'ouest de Paris et surtout les Yvelines, Valérie Pécresse proposera aussi des terres situées à l'est. Toutefois, elle exige que le PSG trouve un site accessible en transports et que les élus locaux donnent leur accord. Elle espère que le projet se concrétise pour l'horizon 2030. Pour l'heure, 4 à 5 localités se sont déjà portées candidates. Pour Le Parisien, le dossier de Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines a une longueur d'avance sur la concurrence. Le stade du PSG serait alors à 25 minutes de Paris en voiture. De quoi pousser Valérie Pécresse à donner facilement le permis de construire au PSG.