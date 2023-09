180ME pour Mbappé, l'offre tant attendue va arriver ‍?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Aussi incroyable que cela paraisse, en Espagne on pense toujours que Kylian Mbappé peut s'engager avec le Real Madrid dans les dernières heures du mercato d'été. Une offre serait même en cours.

En France, plus personne n’envisage que Florentino Perez ne décroche son téléphone ce vendredi après-midi pour proposer à Nasser Al-Khelaifi un montant record afin de finaliser la signature de Kylian Mbappé au buzzer. Mais en Espagne, ils sont nombreux à croire que tout est encore possible, estimant que fidèle à ses habitudes, le président du Real Madrid pouvait frapper vite et fort. Perez a, il est vrai, l’habitude d’avancer très discrètement ses pions. Journaliste de VoZPopuli, Joaquin Hernandez Rader pense que dans le dossier Mbappé c’est réellement le cas et qu’une surprise totale est facilement envisageable. Et cela alors que mercredi ce journaliste pensait que le numéro 7 du PSG ne viendrait pas à Madrid, il a désormais de gros doutes.

250 millions d'euros pour Mbappé c'est non

Pour obtenir un accord rapide avec Nasser Al-Khelaifi, le dirigeant madrilène n'ira pas jusqu'aux 250 millions d'euros évoqués par certains médias, y compris en France, mais il ferait tout de même un gros effort alors que Kylian Mbappé n'a plus qu'un an de contrat avec le PSG. « Le prix sera abaissé à 180 millions d’euros et peut-être même en dessous, car le Paris SG doit régler son problème de fair-play financier », répète, lui aussi, Joaquin Hernandez Rader, qui confirme le scénario avancé par un agent turc, Marco Kardemir, au micro de Radio Marca.

De son côté, PSG Community, qui annonçait le 22 juin dernier qu'un accord avait déjà été trouvé entre Paris et Madrid pour le transfert de Mbappé, ne communique plus du tout sur le sujet ce vendredi. Cependant, Miloud Kotbi et Max Miotto, les deux responsables du site parisien confirment à qui veut l'entendre que l'affaire se fera comme ils l'ont annoncée. De quoi leur valoir une certaine agressivité de la part des supporters du PSG, convaincus d'avoir été pris pour des pigeons.