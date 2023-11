160 millions sur le banc, deux stars en danger au PSG

Dans : PSG.

Le PSG s'est nettement imposé samedi à Reims (3-0), mais Luis Enrique n'est pas totalement emballé. Deux attaquants parisiens pourraient rapidement le payer au prix fort.

Le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain n’est pas vraiment du genre facile à convaincre, et ses propos sur Kylian Mbappé après le triplé de la star tricolore contre l’équipe de Will Still l’ont confirmé. Cependant, Luis Enrique ne fera pas de misère au meilleur buteur de la Ligue 1, mais il pourrait tout de même rapidement s’attaquer au chantier du secteur offensif. Et les deux victimes de ce possible remue-ménage après la trêve internationale risquent d’être Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Titulaire au coup d’envoi à Delaune, le buteur portugais, arrivé au dernier mercato pour 65 millions d’euros a cédé sa place à Vitinha à la pause, après une première période durant laquelle il a été transparent. Et s’il était suspendu pour cette rencontre, Randal Kolo Muani, acheté, lui, pour 95 millions d’euros, n’a pas envoyé un signal plus rassurant dans ce rôle de finisseur. L'heure du grand ménage a probablement sonné au PSG.

Kolo Muani et Ramos ne font pas l'affaire

Malgré cette dépense totale de 160 millions d'euros, Luis Enrique n'est pas convaincu par Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, au point même d'envisager la montée en puissance d'un troisième homme. L'Equipe envisage sérieusement une mise sur le banc des deux numéros 9 du PSG en attendant des jours meilleurs. « Le coach du PSG avait déjà aligné Marco Asensio à ce poste de faux 9 en début de saison contre Lens et l'OL mais l'Espagnol, blessé depuis, comblait surtout l'absence des deux avants-centres de l'effectif. Et s'ils perdaient la place qu'ils se disputent en pointe au profit d'un joueur plus en mesure de s'associer aux autres et de participer au jeu ? », s'interroge Dan Perez, journaliste du quotidien et participant régulier au podcast de Culture PSG. Pas besoin d'être spécialiste pour constater que face à Reims, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont souvent oublié Gonçalo Ramos, preuve qu'il y a un souci.

Ce n'est pas la première fois que les qualités de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani sont remises en cause, et encore plus pour l'international tricolore qui a bien du mal à digérer le prix de son énorme transfert en provenance de Francfort. A l'heure où le calendrier devient décisif en Ligue des champions, puisque le leader de la Ligue 1 recevra Newcastle au Parc des Princes juste après la pause internationale, Luis Enrique va devoir faire des choix cruciaux. Les deux attaquants parisiens pourraient payer le prix d'une première partie de saison très mitigée. « Il y a une marge de progression », annonçait l’entraîneur du PSG à Reims. On en connait peut-être les détails, Lee Kang-In et Marco Asensio étant de bons candidats au poste.