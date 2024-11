100ME pour ce renfort, le PSG hésite

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG veut encore recruter en défense lors des prochains mercatos. Luis Campos supervise pas mal de profils au Portugal, notamment pour renforcer la défense centrale du club francilien.

Le PSG vit une saison assez mouvementée pour le moment. Si le club de la capitale fait le travail en Ligue 1, on ne peut pas en dire autant en Ligue des champions. Les champions de France sont pour le moment éliminés de la compétition et vont devoir se reprendre rapidement. Cela passera par une meilleure efficacité offensive mais aussi une solidité défensive retrouvée. Cet hiver, Milan Skriniar devrait quitter le navire. Et le Paris Saint-Germain ne manque pas d'idées pour le remplacer. Si le profil d'Ousmane Diomandé (Sporting) est apprécié, c'est aussi le cas de Tomas Araujo.

Luis Campos veut continuer de recruter au Portugal, Lisbonne menacée

Selon les informations de Record, le Portugais de Benfica est tout en haut de la liste de Luis Campos. Mais si le PSG veut se payer les services du défenseur central de 22 ans, le club parisien devra mettre le prix. En effet, le média précise que le club de Lisbonne ne veut pas vendre son joueur dans l'immédiat. Seul le paiement de sa clause permettra un départ, alors que cette dernière est de 100 millions d'euros. Un montant élevé pour un joueur qui a encore tout à prouver au plus haut niveau, mais qui est l'un des plus grands espoirs du Portugal à son poste.

Nul doute qu'une proposition du PSG fera réfléchir le joueur, d'autant que le club de la capitale compte déjà pas mal de Portugais dans ses rangs. Cette saison avec Benfica, Araujo a disputé 12 matchs toutes compétitions confondues. Il n'est pas encore international, mais un transfert à Paris pourrait accélérer les choses, comme cela s'est déjà déroulé pour certains joueurs qui ont signé au Paris Saint-Germain dans le passé.