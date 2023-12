100 millions pour un crack, le PSG va frapper fort

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne manque pas de cibles sur le marché des transferts. Cet hiver, le club de la capitale va déjà recruter deux nouveaux joueurs. L'été prochain, d'autres cracks sont aussi suivis.

L'été dernier, le PSG a décidé de donner une nouvelle direction à son projet. L'idée était de faire confiance à Luis Enrique pour construire une équipe fiable et qui rendra fier le peuple parisien. L'entraineur espagnol sait que son projet mettra encore pas mal de temps avant de pouvoir vraiment cartonner. Mais l'ancien du Barça arrive pour le moment à travailler correctement avec Luis Campos. Cet hiver, deux nouveaux joueurs vont signer : Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Deux jeunes cracks qui devront vite se mettre dans le rythme malgré leur jeune âge. Car le but est bien de développer des éléments jeunes et à fort potentiel. Et l'été prochain, le PSG a apparemment aussi déjà placé des pions dans certains dossiers.

Joao Neves, le PSG craque

Selon les informations d'Ekrem Konur, le PSG est bien intéressé par le crack brésilien Estevao, au même titre que des équipes de Premier League. Autre jeune joueur à faire craquer le club de la capitale : João Neves. Le milieu de terrain portugais de Benfica, âgé de 19 ans, a une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros et fait aussi tourner la tête des deux clubs de Manchester. Luis Campos, conscient du talent de son compatriote, pourrait frapper un gros coup. Enfin, toujours d'après la même source, Luis Campos n'a pas du tout oublié Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien ne semble plus si épanoui que cela à Naples, qui tourne moins bien cette saison. Un coup est à jouer mais le Real Madrid rode aussi. Si des doutes pouvaient avoir lieu sur les investissements que QSI voulait continuer à mettre à Paris, les noms qui sortent dans la presse rassureront. De son côté, Luis Enrique veut anticiper au plus vite des futurs départs, alors que Kylian Mbappé hésite toujours à prolonger.