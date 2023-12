Le fiasco de l'année prêté par le PSG à l'OL ‍?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Totalement placardisé par Luis Enrique, Hugo Ekitiké devrait être prêté par le PSG au mercato d'hiver. Deux clubs de Ligue 1 seraient tentés par la venue du jeune attaquant.

Les statistiques sont effrayantes cette saison pour Hugo Ekitiké, puisqu’au moment de cette pause hivernale, l’avant-centre de 21 n’a joué que 8 minutes avec le Paris Saint-Germain. Ces minutes remontent au tout premier match de la saison de Ligue 1 lors du triste 0-0 entre le PSG et Lorient. Lors des deux rencontres suivantes (TFC et Lens), le joueur arrivé de Reims pour près de 30 millions d’euros s’est installé sur le banc, avant de totalement disparaître de l’effectif parisien, Luis Enrique ne lui accordant aucune chance. Alors, si Luis Campos veut faire partir Hugo Ekitiké, il est complètement illusoire d’espérer le vendre à un prix énorme dans la mesure où il ne joue pas. C’est donc un prêt qui est envisagé par les dirigeants du Paris Saint-Germain afin que le joueur récupère du temps de jeu et reprenne un peu de valeur.

Ekitiké entre Lyon et Reims ?

Et c’est dans ce cadre, que Le Quotidien du Sport révèle que l’Olympique Lyonnais a fait part à Luis Campos de son intérêt pour Hugo Ekitike, David Friio appréciant le profil du jeune avant-centre. Pascal Auchet, journaliste de ce média, précise que « si Hugo Ekitiké partait à l’OL, ce serait sous la forme d’un prêt payant, sans option d’achat, mais le club de la capitale continuera à payer environ 60% de son salaire. » Cependant, le club de John Textor ne serait pas seul à avoir le même souhait de se faire prêter Ekitiké, puisque Will Still est favorable à un retour de ce dernier au Stade de Reims. Le club champenois est convaincu de pouvoir relancer Hugo Ekitiké et donc de permettre au Paris Saint-Germain de récupérer un attaquant ayant retrouvé les qualités qu’il a perdues lors de son transfert dans la capitale.