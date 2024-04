1 milliard d’euros, le Barça veut ruiner le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Les relations sont toujours aussi glaciales entre le PSG et le Barça, et ce n'est pas la double confrontation récente qui les a réchauffées. Au mercato, il n'y aura aucune pitié.

Le PSG a éliminé le FC Barcelone cette semaine, dans un match à rebondissements remporté 4-1, ce qui a permis d’effacer la défaite 3-2 de l’aller au Parc des Princes. Le Barça, qui était en grande difficulté en Ligue des Champions ces dernières saisons, n’a pas à rougir de sa défaite même si le scénario est cruel et que le pénalty réclamé sur Gundogan va longtemps être discuté sur les Ramblas. L’aventure continue pour Paris, et la fin de saison s’annonce donc palpitante. Néanmoins, plusieurs joueurs du club catalan ont réussi à se mettre en évidence lors de cette double confrontation, et Luis Campos comme Nasser Al-Khelaïfi n’ont pas attendu ces matchs pour être intéressés par des profils de la formation de Xavi.

Yamal, Pedri, Gavi, les barbelés sont sortis

Ainsi, des joueurs comme Lamine Yamal, Pedri ou Gavi sont régulièrement annoncés dans le viseur du PSG, voire même Ronald Araujo quand Paris cherchait un défenseur central. Ces joueurs ont toutefois un point commun bien embêtant pour le club francilien en vue du mercato. Ils font partie des 8 joueurs qui possèdent une clause libératoire à un milliard d’euros. Un montant volontairement élevé afin d’être dissuasif pour les clubs acheteurs, et qui est même parfois une « clause PSG » depuis que le Qatar a surpris tout le monde en levant l’option d’achat de Neymar à 222 millions d’euros en 2017, ce qui semblait impossible à l’époque.

Le FC Barcelone a beau avoir besoin d’argent, Joan Laporta est formel selon le média espagnol Que, il n’ouvrira aucune porte de négociation avec le Paris SG en cas d’intérêt pour un joueur barcelonais. Le seul moyen pour Nasser Al-Khelaïfi de recruter un joueur du club catalan ciblé, sera de mettre un milliard d’euros sur la table, chose bien évidemment impensable. Une idée à abandonner donc, alors que des joueurs comme Jules Koundé ou Raphinha possèdent aussi cette clause rondelette, même si c’est moitié moins cher pour Robert Lewandowski par exemple, à 500 millions d’euros. Il faudra certainement se lever de bonne heure pour voir un accord entre les deux nouveaux ennemis du football européen cet été sur le marché des transferts.