W9 se moque de Lyon et préfère « Les Marseillais contre le PAOK »

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le match entre l'OL et West Ham, programmé jeudi soir, ne passera pas en clair, W9 ayant choisi de donner en direct PAOK-OM. La chaîne n'ose pas clairement avouer qu'elle a choisi l'audience pour se décider plutôt que le niveau de la compétition.

Entre l’Europa League et la toute nouvelle Conférence League, W9 a choisi son camp en préférant diffuser les deux matchs de l’Olympique de Marseille contre le club grec du PAOK en clair. Si les responsables de la chaîne étaient francs, ils oseraient dire que l’OM fait nettement plus d’audience que l’OL, c’est une réalité et personne ne peut le nier. Mais c’est en tentant de noyer le poisson que les dirigeants de la chaîne du groupe M6 justifient le choix de mettre à l’écart le quart de finale retour d’Europa League entre Lyon et West Ham, alors que le suspense est total puisque les deux clubs ont fait 1-1 à l’aller. Sur RMC, Frédéric de Vincelles, patron des sports de la chaîne, explique cette décision tout en gardant à l’esprit qu’un OL-Barça pourrait être au menu d’une demi-finale et que l'Europa League redeviendrait alors un trophée majeur. Autrement dit, le dirigeant du groupe M6 reste politiquement correct.

W9 justifie son choix sans vouloir vexer l'Olympique Lyonnais

Même s’il sait que cela agace Jean-Michel Aulas, Frédéric de Vincelles fait comme si de rien n’était. « Entre le nul de Lyon à l'aller et la victoire de l'OM, il n’y a pas un écart énorme, mais on se dit que Marseille est en bonne position pour se qualifier et on a envie de faire vivre cette qualification sur l'antenne même si on souhaite bien évidemment ardemment que Lyon se qualifie aussi. D'ailleurs, si Lyon se qualifie et le Barça aussi, il est fort probable que l'on diffuse le match entre l'OL et le Barca au tour suivant. Oui c'est la Ligue Europa, une compétition plus prestigieuse et plus ancienne, mais nous sommes titulaires des droits de l'Europa League et de la Conference League, c'est important pour nous de faire aussi rayonner cette compétition. Que dans l'esprit des amateurs de foot et des téléspectateurs, elle signifie quelque chose. Donc, plus on diffuse des matchs de cette compétition, plus on en parle et plus elle prend de la valeur. En choisissant ça, on donne de la valeur à une compétition dont on a acheté les droits relativement chers. On doit aussi les valoriser », explique le dirigeant de la chaîne, qui n’a pas oublié que W9 a fait sa meilleure audience depuis quelques années pour un match de football avec le OM-PAOK de la semaine passée. Pour la chaîne qui diffuse « Les Marseillais », il n'y avait pas le choix.