TV : Aulas va hurler, W9 choisit encore l’OM

Par Corentin Facy

La semaine prochaine, W9 diffusera de nouveau l’OM en clair tandis que le match retour entre l’OL et West Ham sera sur RMC Sport.

Avant les matchs allers d’Europa League et d’Europa League Conférence, le président lyonnais Jean-Michel Aulas avait exprimé un véritable coup de gueule face au choix de W9, qui a privilégié l’OM en Conférence League face au PAOK Salonique à l’OL en Europa League contre les Anglais de West Ham. On pouvait légitimement penser que la chaîne du groupe M6 allait diffuser l’OM en clair à domicile avant de faire le choix de Lyon au retour au Groupama Stadium. Mais à la surprise générale, W9 a communiqué sa décision ce vendredi matin. Et c’est de nouveau l’Olympique de Marseille qui sera diffusé en clair par W9 à l’occasion du match retour en Grèce contre le PAOK Salonique jeudi prochain après la courte victoire acquise à l’aller au Vélodrome (2-1).

W9 a choisi de diffuser le match retour PAOK / OM jeudi prochain 14/04 à 21h en Europa Conference League.@_BeFoot #TeamOM pic.twitter.com/FBnzVJSoYC — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) April 7, 2022

W9 choisit PAOK-OM plutôt qu'OL-West Ham

Une décision qui ne manquera pas de faire bondir Jean-Michel Aulas, lequel avait tweeté à ce sujet avant les matchs allers OM-PAOK et West Ham-OL. « West Ham Lyon ne sera pas diffusé en clair ou à prix accessible... cela risque de profiter au piratage ! Pour que notre foot français rayonne, une solution aurait pu être de diffuser les 2 matchs du soir en multiplex et laisser d'autres acteurs les proposer à l’unité ! » avait notamment publié Jean-Michel Aulas sur son compte Twitter. La chaîne du groupe M6 avait alors rétorqué au patron de l’Olympique Lyonnais que les matchs de l’OM diffusés en clair permettaient toujours à la chaîne de réaliser de très grosses audiences, peu importe l’adversaire des Marseillais. Après avoir diffusé OM-PAOK jeudi soir, W9 va donc se rendre en Grèce jeudi prochain pour le match retour. Cela signifie que les supporters de l'OL devront se brancher sur RMC pour suivre la réception de West Ham. Une chaîne payante et par conséquent nettement moins accessible que W9…