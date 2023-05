Victoire historique de l'OL, Textor et Aulas prennent cher

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL est venu à bout de Montpellier ce dimanche en Ligue 1 au terme d'un match absolument fou. Pourtant, le contexte n'était pas forcément évident pour les joueurs de Laurent Blanc.

L'OL est décidément un club plein de surprises cette saison. Contre Montpellier ce dimanche en Ligue 1, les hommes de Laurent Blanc sont revenus de l'enfer pour finalement arracher un succès qui paraissait inespéré. Les Héraultains menaient en effet 4 buts à 1 avant l'heure de jeu, avant de voir l'OL totalement renverser la rencontre. Et pour encore plus de mérite côté rhodanien, les fans du club ont déployé des banderoles cinglantes contre l'OL et ses joueurs quand ces derniers étaient en train de couler. Le tout à la vue de John Textor, présent pour ce match au Groupama Stadium.

Le message est passé

Malgré cette belle victoire, pas certain que les amoureux de l'OL oublient de sitôt une saison très décevante dans son ensemble, sans titre et avec une place en coupe d'Europe qui n'est toujours pas assurée. A Lyon, on veut des changements forts et les écrits marqués sur les banderoles ont eu le mérite d'être clairs : « Grand stade, grand budget, grandes prétentions, à quand une grande armoire à trophées et une vraie mentalité ? ». Le message est donc passé pour John Textor et la direction lyonnaise, qui devra se mettre au travail le plus vite possible sur le marché des transferts. Une présence en Ligue Europa Conference aurait le mérite de changer certaines choses, notamment concernant la future attractivité lyonnaise au mercato. En tout cas, au niveau des joueurs, ces banderoles ont fait leur effet face à Montpellier. 7e de Ligue 1, l'OL n'est plus qu'à 3 petits points de la 5e place occupée par le LOSC. Cette fin de saison aura donc un fort enjeu pour les hommes de Laurent Blanc, qui a changé la dynamique de son groupe depuis son arrivée.