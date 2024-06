Une finale OL-OM confirmée pour Mikautadze

Même s'il n'a pas réussi à permettre au FC Metz de se maintenir en Ligue 1, Georges Mikautadze est un buteur qui suscite énormément d'intérêt, notamment de Lyon et Marseille. Et l'un des deux semble en mesure de rafler la mise.

Avec douze buts marqués depuis son retour de l'Ajax Amsterdam en janvier dernier, dont un à l'occasion des barrages contre l'ASSE, Georges Mikautadze a bien failli réussir son pari, à savoir permettre au club lorrain de sauver sa place en Ligue 1. Mais cela n'a pas été le cas et le buteur géorgien de 23 ans ne restera donc pas en Lorraine, plusieurs clubs étant déjà venus aux renseignements pour connaître les conditions d'un transfert de Mikautadze.

Ce n'est pas un secret, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille ont un regard très attentif sur le joueur du FC Metz, notamment l'OL, puisque ce dernier est né à Lyon et n'a jamais caché qu'il adorait la capitale des Gaules. Cependant, une carrière de footballeur ne se gère pas que sur des sentiments, et les agents de Georges Mikautadze doivent désormais se pencher plus sérieusement sur les différentes offres parvenues à leur client.

🚨BREAKING: "I will stay in France" 🇫🇷✨



🔘"Yes I confirm it. I will stay in France but I don’t know the club yet. It will be clear soon". - Said Georges Mikautadze to Me 🔥 pic.twitter.com/mbxSV7KF1s