Un problème bousille le mercato de l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a commencé fort son mercato, mais le club rhodanien possède aussi quelques problèmes pour se présenter sous son meilleur jour afin de convaincre les futures recrues. C'est ce qui inquiète une légende du club.

Deux Brésiliens sont arrivées, un ailier belge prometteur va signer, John Textor et la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais ont bien l’intention de frapper fort cet hiver pour poursuivre sa remontée et aller chercher des places plus conformes à ses attentes, et à son budget. Pourtant, vues les performances de la première partie de saison, l’OL n’a pas forcément de quoi attirer les joueurs qui peuvent hésiter entre tel et tel club. Surtout que Lyon a un gros défaut, c’est de ne pas pouvoir présenter un projet complet aux futures recrues sachant que le poste de Pierre Sage est toujours considéré comme intérimaire. Et pour Sidney Govou, ce n’est quand même pas très emballant quand on sait que les entraineurs peuvent parfois tenir un discours qui permet de faire signer un joueur ciblé. A l’OL, le projet n’est pas spécialement vendu avec Pierre Sage, qui n’a toujours pas été officialisé jusqu’à la fin de la saison.

Le projet vendu sans Pierre Sage ?

« Il faut donc des joueurs capables de s’adapter rapidement à la Ligue 1. C’est un dilemme pour l’OL car son modèle économique est de prendre des joueurs pour les revendre cher. Mais les joueurs ciblés vont-ils vouloir venir à Lyon, qui n’est pas le seul club à essayer de les recruter ? Il y aura Rennes, Marseille, Lille, des clubs plus attirants aujourd’hui que l’OL. Par ailleurs, quand tu discutes pour venir dans un club, tu échanges avec le coach pour savoir comment les choses vont se passer, comment il va te faire jouer. Et là, on ne sait pas si le coach est là pour la fin de saison ou plus. Le contexte lyonnais ne rassure pas forcément pour ce mercato », a lancé la légende de l’OL dans les colonnes du Progrès. Une inquiétude légitime, mais qui ne semble pour le moment pas freiner le club rhodanien dans ses achats en ce début de mercato. C’est aussi possible parce que Lyon possède encore une belle image d’un club solide en Europe, malgré ses dernières années décevantes.