Un mercato très brutal, l'OL le voit venir

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Depuis la signature de Nicolas Tagliafico, le mercato est à l'arrêt à l’OL, qui a par ailleurs recruté Lepenant, Tolisso et Lacazette cet été.

Quatre recrues et puis c’est tout ? Le mercato de l’Olympique Lyonnais est au point mort depuis la signature de Nicolas Tagliafico en provenance de l’Ajax Amsterdam. Il faut dire que l’effectif rhodanien est bien garni, un peu trop même à certains postes comme au milieu de terrain où cohabitent Paqueta, Aouar, Caqueret, Faivre, Lepenant, Reine-Adelaïde ou encore Tolisso. Certains observateurs aimeraient en revanche une recrue d’envergure en défense centrale, histoire d’avoir un complément très fort au prometteur Castello Lukeba. Mais pour l’heure, l’OL compte dégraisser et n’y parvient pas, ce qui signifie que le mercato estival ne devrait plus réserver de grosses surprises dans le sens des arrivées. Dans six mois en revanche, le marché des transferts pourrait être plus agité selon Bruno Cheyrou, le responsable de la cellule de recrutement des Gones.

Cheyrou se projette sur le mercato hivernal de l'OL

On continue notre travail 💪🔴🔵 pic.twitter.com/zczxNmfyng — Olympique Lyonnais (@OL) August 8, 2022

« Un mercato plus agité en janvier ? Peut-être. Pour le moment, le mercato estival a été assez atone, avec peu de mouvements ou avec des mouvements surprenants et pas forcément à ce que l'on pouvait attendre, notamment pour nous. Donc oui, c'est possible qu'au mois de janvier qu'il y ait plus de mouvements que cet été » a reconnu sur OL TV, Bruno Cheyrou, qui n’est par ailleurs pas sans savoir que la Coupe du monde au mois de novembre bouscule totalement la structure du mercato. Et pour cause, de nombreux joueurs refusent pour le moment de quitter leur club, par peur de ne plus bénéficier d’un temps de jeu assez conséquent pour jouer la Coupe du monde. Lorsque la compétition au Qatar sera passée, nul doute que certains d’entre eux feront le grand saut et accepteront de changer de club. Ce qui est susceptible de nous réserver un mercato hivernal agité comme jamais en janvier 2023.