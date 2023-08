Un champion du monde à l'OL, Lyon doit faire un effort

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Plusieurs sources confirment que l'Olympique Lyonnais souhaite recruter Guido Rodriguez, le champion du monde argentin du Bétis Séville. Mais l'offre de l'OL a été repoussée, même si le club espagnol est encore à l'écoute de John Textor.

Il y a 24 heures à peine, L'Equipe et Le Progrès révélaient l'intérêt de Lyon pour Guido Rodriguez, le milieu défensif argentin du club andalou. Et cela s'est rapidement concrétisé puisque César Luis Merlo, journaliste sud-américain spécialiste du mercato, a confirmé que l'Olympique Lyonnais avait transmis une offre de 10 millions d'euros, bonus inclus, au Bétis Séville. La réponse a été rapide, et fermement négative. Même si le joueur de 29 ans est entré dans sa dernière année de contrat, les dirigeants espagnols estiment que cette proposition est à la limite de la mauvaise blague. Cependant, ils n'ont pas fermé la porte à l'OL, conscient que les 20 millions d'euros attendus au début du mercato pour Guido Rodriguez n'étaient plus d'actualité.

L'OL prêt à faire une nouvelle offre ?

🚨Lyon hizo una oferta formal para comprar a Guido Rodríguez de €10 millones incluyendo variables.

*️⃣Aún no hay acuerdo con el Betis, que pretende un poco más de dinero para soltar al mediocampista, cuyo contrato acaba el 30/6/24. pic.twitter.com/hM8dnwgz6T — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 22, 2023

Mais, après avoir dit non à Nottingham Forest, le Bétis Séville a fait savoir que pour céder le coéquipier de Lionel Messi en équipe d'Argentine, il fallait payer 12 millions d'euros plus des bonus à hauteur de 4 millions d'euros, précise de son côté le Mundo Deportivo. Seul problème, le club de John Textor a les mains liées par la DNCG et payer dès maintenant un tel montant est impossible. Et du côté de Séville, on est désormais prêt à attendre la fin du mercato pour négocier une prolongation de contrat avec Guido Rodriguez afin de ne pas le voir partir libre dans un an. Il reste à savoir si l'actuel 17e de Ligue 11, en quête d'un vrai renfort à ce poste, pourra faire un effort pour s'offrir le champion du monde argentin. La tendance est à une reprise des négociations, même si le temps commence à presser.