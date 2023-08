Guido Rodriguez, c'est l'autre coup de folie de l'OL

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Longtemps insipide, la DNCG ayant puni l'Olympique Lyonnais, le mercato du club de John Textor semble vouloir s'accélérer dans son dernier jour. Après la signature d'Ernest Nuamah, l'OL pourrait frapper un deuxième grand coup.

L’Olympique Lyonnais pointe en bas du classement de Ligue 1 après deux défaites consécutives en deux journées, et le moral est au plus bas avant le déplacement du week-end prochain à Nice. Cependant, dans ce climat morose, un grand rayon de soleil arrive ce mardi dans la capitale des Gaules en la personne d’Ernest Nuamah, l’attaquant international ghanéen qui évoluait au Danemark. Convoité par plusieurs gros clubs européens, Nuamah a donné son accord à Lyon, et il devrait s’engager dans les prochaines 24 heures. Mais forcément, le joueur de 19 ans ne pourra pas sauver l’OL à lui seul, et d'ici au 1er septembre minuit, la cellule recrutement de Lyon va s’activer, tout cela dans le respect des règles de la DNCG. Et forcément, cela n’aide pas, c’est par exemple le cas concernant le fameux numéro 6 attendu depuis…un an. Laurent Blanc a validé une piste, celle de Guido Rodriguez, mais le montage financier est complexe.

L'OL négocie avec un milieu argentin

L’Equipe et Le Progrès confirment que le milieu défensif international argentin qui a encore un an de contrat avec le Bétis Séville, est ciblé. Guido Rodriguez, dont le transfert pourrait se faire autour de 12 millions d’euros, est lui d’accord pour rejoindre son compatriote Nicolas Tagliafico à l’Olympique Lyonnais. Il ne reste donc aux deux clubs qu’à s’entendre, et forcément cela coince. Car John Textor ne peut pas payer 12 millions d’euros directement aux dirigeants espagnols, et l’opération est également coincée par le fait que Karl Toko Ekambi et Tino Kadewere sont toujours sous contrat avec le club rhodanien. L'OL doit donc manoeuvrer finement dans le dossier Guido Rordriguez, mais après avoir réussi un beau coup avec Ernest Nuamah, plus rien ne semble impossible.