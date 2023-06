Umtiti offert à l'OL, le Barça accélère ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Samuel Umtiti a retrouvé des couleurs à Lecce cette saison. Suffisant pour séduire l'OL au sujet d'un éventuel retour mais pas assez pour continuer avec le Barça. Dans un souci d'économies, le club catalan veut se débarrasser du défenseur central au plus vite.

Un nouvel obstacle en moins dans le transfert de Samuel Umtiti à l'OL ? C'est en effet ce que laisse supposer la presse catalane. Le défenseur central français a enfin retrouvé les terrains en Italie, enchaînant les matchs avec Lecce. 25 rencontres plus exactement qui ont permis de montrer qu'il n'avait perdu en rien ses qualités. Il a aidé le club à assurer son maintien en Serie A, redonnant de l'éclat à sa cote sur le marché. A l'instar de Tolisso et surtout du fringant Lacazette, l'OL se dit qu'il serait bien de faire revenir l'expérimenté gone chez lui. Le FC Barcelone qui le possède encore jusqu'en 2026 ne va pas s'y opposer, bien au contraire.

Umtiti libéré de son contrat dans les prochaines heures ?

Selon le quotidien sportif Sport, le Barça veut résilier le contrat de Samuel Umtiti et, ce le plus rapidement possible. Les Blaugrana ne sont pas sensibles aux progrès sportifs de leur défenseur, ni à la possibilité de récupérer quelques sous dans un transfert. Toujours à la limite concernant ses finances et sa masse salariale, le Barça préfère se libérer du contrat du joueur et économiser son salaire important. Umtiti est engagé jusqu'en 2026 avec Barcelone et touche 20 millions d'euros nets par an !

Samuel Umtiti et Alexandre Lacazette s’entraînent ensemble ! 👀📸 pic.twitter.com/cgVzMec9PB — DAKE (@dakemedia) June 27, 2023

A 29 ans et sans avenir sportif immédiat au Barça, Samuel Umtiti pourrait accepter cette issue facilement, même s'il ferait forcément une croix sur une grosse partie de son salaire. Cela lui permettrait de signer où il veut cet été et surtout à l'OL, son club formateur où évoluent ses amis Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. John Textor peut avoir le sourire si cela se confirme, il pourra alors mener sereinement les négociations avec le joueur pour un éventuel transfert estival.