Umtiti ne reviendra pas, l'OL a une autre idée

Par Claude Dautel

Compte tenu de la décision de la DNCG, et en attendant un possible appel, l'Olympique Lyonnais doit faire un mercato malin. La signature de Samuel Umtiti, libre de tout contrat, est une solution défensive possible, mais l'OL a tranché.

Dans les prochaines heures, le club de John Textor devrait officialiser les signatures de Skelly Alvero et de Clinton Mata. Après la décision prise par la DNCG de garder un oeil sur toutes les opérations financières du mercato lyonnais, les dirigeants rhodaniens doivent désormais penser à équilibrer toutes les opérations. Alors, depuis l’officialisation la semaine passée de la fin de contrat négociée à l’amiable par Samuel Umtiti et le FC Barcelone, le recrutement du défenseur champion du monde 2018 pouvait coller avec la situation de l’OL. D’autant plus que sur les réseaux sociaux, on a constaté que Big Sam s’éclatait durant les vacances avec Alexandre Lacazette. Il n’en fallait pas plus pour propager la rumeur d’un retour de Samuel Umtiti cet été. Mais, ce ne sera le cas.

L'OL va recruter en défense, mais pas Umtiti

Ce mercredi, dans les colonnes du quotidien sportif, Hugo Guillemet met un point final à cette possible opération. Le journaliste, proche de l’Olympique Lyonnais, explique que l’OL va évidemment se renforcer en défense, surtout si Castello Lukeba part à Leipzig ou ailleurs, mais que le profil de Samuel Umtiti n’est pas du tout envisagé par le septuple Champion de France. Exit donc la poursuite de l'opération ADN OL lancée l'an dernier avec le retour de Corentin Tolisso et d'Alexandre Lacazette. En changeant sa cellule de recrutement, Lyon veut désormais se tourner vers des prospects et miser sur la data. Une nouvelle ère a commencé à l'OL, et Samuel Umtiti n'y a pas sa place.