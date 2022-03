Umtiti à Lyon, grosse révélation venue de Barcelone

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Même s'il a prolongé son contrat avec le FC Barcelone, Samuel Umtiti a un bon de sortie lors du prochain mercato. En Catalogne, on est certain qu'un club français est en mesure de faire signer le défenseur.

Le 10 janvier dernier, et un peu à la surprise générale, le FC Barcelone a officialisé la prolongation de contrat de Samuel Umtiti jusqu’en 2026, alors même que le défenseur français de 28 ans enchaînait les pépins physiques et semblait promis à un départ rapide et libre. Mais cela ne devrait pas réellement changer l’avenir du champion du monde, qui a sacrifié ses ambitions personnelles afin de tout donner pour l’équipe de France lors de la Coupe du Monde 2018, quitte à mettre son physique dans le rouge. Selon le Mundo Deportivo, avec Clément Lenglet et Oscar Mingueza, Samuel Umiti sera placé sur la liste des transferts cet été, Xavi souhaitant apporter du sang neuf au Barça dans ce secteur. L’entraîneur barcelonais apprécie l’ancien Lyonnais, mais forcément l’enchaînement des blessures ne permet pas à Umtiti de postuler à une vraie place pour l’avenir. Alors qu’il revenait à son meilleur niveau, le défenseur français s’est cassé un orteil, et son absence de quelques semaines a forcément plaidé en faveur d’un départ.

Lyon met Barcelone sous pression avec Umtiti

Il y a exactement 7 ans, le 8 janvier 2012, SAMUEL UMTITI disputait son 1er match officiel avec les pros.

Victoire 3/1 contre La Duchère (CDF)

Joyeux anniversaire de carrière @samumtiti et à bientôt au Musée de l'OL ;-)

(Ici en photo officielle avec la CFA) pic.twitter.com/MMgs7YYLh7 — Stephane (@OL_HISTOIRE) January 8, 2019

Même si le FC Barcelone a décidé de se donner du temps avec Samuel Umtiti en le prolongeant, le média sportif catalan explique ce mercredi que la solution la plus sérieuse pour le joueur est de partir afin d’avoir du temps de jeu dans un autre club. Et Gabriel Sans, journaliste du Mundo Deportivo, a déjà une idée en tête concernant l’avenir d’Umtiti. En effet, l’Olympique Lyonnais a, selon lui, « appelé le Barça à plusieurs reprises » concernant la possibilité d’aboutir à un accord pour le possible retour du défenseur, lequel avait quitté l’OL pour le FC Barcelone le 14 juillet 2016, moyennant 25 millions d’euros. Selon le site Transfermarkt, la valeur du champion du monde est désormais tombée à 2 millions d'euros, largement dans les prix de Jean-Michel Aulas. Il faut tout de même savoir si Samuel Umtiti est, lui, tenté par un come-back à Lyon.