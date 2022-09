Turpin arbitre de Monaco-OL, panique à Lyon !

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Dimanche soir, l'OL ira à Monaco dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Un premier affrontement contre un concurrent direct pour l'Europe cette saison. Les supporters lyonnais s'attendent à un match peu évident, surtout depuis la désignation de l'arbitre du choc.

A l'image de son succès sur Angers 5-0 samedi dernier, l'OL connaît un début de saison plus que satisfaisant. Avec 13 points récoltés sur 15 possibles, les Lyonnais se sont positionnés dans le groupe de tête avec même un match en moins. Impressionnant sauf que l'OL n'a pas encore joué de grosses équipes en Ligue 1. Deux promus Ajaccio et Auxerre, Troyes, Reims et Angers. Le programme lyonnais était largement abordable pour une équipe de cette qualité. Les choses sérieuses vont vraiment démarrer dans les prochaines semaines avec Lorient mais surtout Monaco, le PSG et Lens.

Colère et inquiétude à Lyon, Turpin officiera à Monaco

L'ASM fait figure d'apéritif de choix pour les Gones avec un déplacement à Louis II dimanche soir. Si les Monégasques sont à la peine au classement, ils bénéficient d'un effectif solide avec lequel ils ont arraché un match nul face au tout puissant PSG. C'est donc une grosse opposition qui attend les Lyonnais dans un match déjà très important dans la course à l'Europe et au podium. Mais, ces dernières heures, le pessimisme a gagné les rangs lyonnais après l'officialisation de l'arbitre du match. Un sifflet bien connu de l'OL, Clément Turpin.

Clément #Turpin sera l’arbitre de la rencontre AS Monaco - OL ce dimanche à 20h45. pic.twitter.com/6TiL3EmBkE — Inside Gones (@InsideGones) September 6, 2022

Un arbitre expérimenté, désigné pour la dernière finale de la Ligue des champions, mais qui rappelle de bien mauvais souvenirs aux Lyonnais. On se rappelle notamment de OL-LOSC la saison passée lors duquel il avait refusé un but à Lucas Paqueta pour une faute peu évidente sur le portier lillois Leo Jardim. Pour de nombreux supporters lyonnais, Clément Turpin est clairement un arbitre anti-OL. Les réactions sur les réseaux sociaux sont d'ailleurs sans appel. « Bien joué Monaco, on a rien pu faire », « Turpin chaque année y'a une polémique avec l'OL sur tous les gros matchs et chaque année il peut ré-arbitrer l'OL », « Gros match pour Lyon donc la lfp nous met des bâtons dans les roues », peut-on lire sous le tweet d'Inside Gones à propos de cette désignation. Toutefois, il existe un motif d'espoir pour les Lyonnais. Lors du dernier succès rhodanien sur le Rocher 3-2 en mai 2021, Clément Turpin était déjà de sortie.