OL ‍: Tolisso sauveur de Lyon, l’histoire est en marche

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En grande difficulté depuis son retour à Lyon il y a un an et demi, Corentin Tolisso a livré un match exemplaire contre Rennes dimanche après-midi. Enfin l’heure du grand réveil pour le champion du monde 2018 ?

Dimanche après-midi, Fabio Grosso a fait un choix très étonnant au coup d’envoi du match entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais en plaçant son habituel capitaine Alexandre Lacazette sur le banc des remplaçants. C’est donc Corentin Tolisso qui a récupéré le brassard. Positionné en relayeur dans un milieu de terrain en losange aux côtés de Maxence Caqueret, de Rayan Cherki et de Skelly Alvero, l’ancien joueur du Bayern Munich a livré une prestation remarquée. A tel point que « Coco » comme il est amicalement surnommé dans la capitale des Gaules est le « top » du match selon le site Olympique & Lyonnais en compagnie de son compère du milieu de terrain Maxence Caqueret.

« Les deux milieux ont livré un sacré abattage dans l’entrejeu. Avec l’infériorité rennaise, cela a été plus facile de gérer les espaces et courses, mais le milieu de l’OL a suffisamment été critiqué à raison depuis le début de la saison pour souligner cette prestation solide de Caqueret et Tolisso » estime le média pro-OL avant de conclure. « Capitaine au coup d’envoi, le champion du monde 2018 a apporté de l’impact dans les duels et dans le pressing avec 8 récupérations, record du match avec son acolyte du milieu ». Avec des joueurs comme Caqueret et Tolisso de retour à un niveau convenable, l’OL peut logiquement espérer de beaux jours dans les semaines à venir. Il faudra en revanche que le secteur offensif soit bien plus performant car dimanche après-midi, ce fut encore laborieux pour Cherki, Nuamah ou encore Baldé tandis que Lacazette est entré à la mi-temps sans être efficace pour autant malgré la supériorité numérique des Gones face à Rennes.