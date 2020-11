OL : Rudi Garcia prolongé, Houllier chuchote à l'oreille d'Aulas

Dans : OL.

Vainqueur du derby contre Saint-Etienne dimanche soir, l’OL a réalisé une belle opération au classement.

Cinquième de Ligue 1, l’équipe de Rudi Garcia ambitionne de retrouver la Ligue des Champions dès la saison prochaine, après avoir disputé les demi-finales de la compétition lors du Final 8 cet été. Pour atteindre son objectif, l’OL peut compter sur un effectif pléthorique et en l’absence de coupe d’Europe, la gestion de ce groupe élargi par Rudi Garcia sera décisive. Conseiller de Jean-Michel Aulas dans la capitale des Gaules, Gérard Houllier a une confiance aveugle envers l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille. Interrogé par Téléfoot, l’ancien manager de Liverpool a sous-entendu qu'il verrait d’un bon œil la prolongation de Rudi Garcia, dont le contrat à l’OL expirera en fin de saison.

« Il y a eu un début de saison difficile, maintenant ça va beaucoup mieux et il faut que ça continue, c'est tout. Rudi Garcia ? J'apprécie beaucoup le professionnel, l'entraîneur et l'homme aussi. Si je le garderais ? (rire) Ce n'est pas moi qui décide. Il y a aussi tout un collectif. Il y a le président, il y a surtout le directeur sportif Juninho et le directeur du football Vincent Ponsot. C'est plutôt à eux de décider. Un conseiller n'est que conseiller, pas décideur » a fait savoir Gérard Houllier, lequel a toutefois eu un rôle majeur au moment de décider du nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais il y a un an, alors que certains dirigeants militaient plutôt pour Laurent Blanc. Reste maintenant à voir si Gérard Houllier aura de nouveau un impact important lorsqu’il sera question de prolonger ou non le contrat de Rudi Garcia à l’issue de la saison…