Toko-Ekambi et l'OL, sale coup en préparation

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL vit un mercato estival de tous les dangers. Les finances sont dans le rouge et la DNCG a décidé d'encadrer les transferts et la masse salariale du club rhodanien.

A Lyon, la guerre est déclenchée entre John Textor et Jean-Michel Aulas. Les deux hommes règlent leurs comptes par médias interposés. Pas de quoi améliorer l'ambiance déjà pesante autour de l'OL. Le club doit faire face à une sanction de la part de la DNCG qui a son importance sur le marché des transferts. Afin de pouvoir se renforcer convenablement et de ne pas perdre dans le même temps des joueurs importants, les Gones se doivent de vendre. Youssouf Koné, Camilo, Jeff Reine-Adélaïde, Tino Kadewere ou encore Karl Toko-Ekambi sont priés de partir. Mais la donne n'est pas simple pour l'OL...

Toko-Ekambi, l'OL mis dans l'embarras

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karl Toko-Ekambi (@karltokoekambi)

Si les départs de Koné et Camilo ne sont plus qu'une question de temps, celui de KTE s'avère par exemple plus compliqué. Le joueur camerounais a encore un an de contrat. Il a des touches en Turquie où le Fenerbahce est chaud pour le récupérer. Mais voilà, Toko-Ekambi est conscient que l'OL a besoin d'argent et ne compte pas faciliter son départ du Rhône. Les derniers mois vécus par TKE à Lyon ont été très compliqués, avec une brouille notable avec le public du Groupama Stadium. Prêté au Stade Rennais l'hiver dernier, l'ancien de Villarreal avait pu se relancer. De retour à Lyon, il compte bien en faire baver un peu au club, qui avait même il y a un an budgétisé une vente du Lion Indomptable pour 20 ME. C'est du moins ce qu'annonce L'Equipe ces dernières heures. Le média affirme que Karl Toko-Ekambi n’exclut pas de rester une saison de plus à l’OL. « Le joueur ne veut pas être conciliant avec son club, qui pourrait demander une grosse somme d’argent dans le cadre de la DNCG », précise même L'Equipe. A l'instar de Kylian Mbappé au PSG, Toko-Ekambi fait partie des joueurs qui ont le pouvoir sur leur club. Pas de quoi en tout cas améliorer son image auprès des fans et observateurs de l'OL...