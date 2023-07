OL ‍: Une offre ridicule tombe, Toko-Ekambi dans l'avion ‍?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Totalement indésirable à l’OL, Karl Toko-Ekambi est proche de la sortie. Le buteur camerounais a des touches aux Émirats et en Turquie.

En froid avec les supporters de l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs mois, Karl Toko-Ekambi n’a aucun avenir dans la capitale des Gaules. Les dirigeants lyonnais en ont conscience et cherchent activement une porte de sortie à l’international camerounais, prêté au Stade Rennais en janvier dernier mais qui n’a pas été conservé par le club breton à l’issue de son prêt.

🚨🔴🔵🇨🇲 #Ligue1 |



◉ Al-Jazira 🇦🇪 a formulé une offre d'environ 2M€ à l'OL pour Karl Toko Ekambi.



◉ Fenerbahçe s'est également concrètement positionné auprès du joueur et de l'OL.https://t.co/yGumGPQqMT pic.twitter.com/fBnmlYTnQH — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 25, 2023

En fin de contrat avec l’OL dans un an, l’ex-attaquant d’Angers et de Villarreal a quelques touches depuis le début du mercato, mais fait toujours partie de l’effectif lyonnais au 25 juillet. La situation pourrait rapidement évoluer dans les jours à venir selon les informations de Foot Mercato. En effet, le média spécialisé dévoile que l’homme aux 38 buts sous le maillot lyonnais a fait l’objet d’une offre concrète de la part du club d’Al Jazira.

Al Jazira offre 2 millions d'euros à l'OL pour Toko Ekambi

Qu’on se le dise, ce n’est pas avec ce transfert que l’OL va remplir ses caisses puisque le club émirati propose seulement 2 millions d’euros pour recruter Karl Toko-Ekambi. Une offre qui pourrait toutefois suffire à faire plier les dirigeants lyonnais, peu exigeants et qui cherchent surtout à vite conclure le transfert du Camerounais afin de se délester d’un indésirable au salaire imposant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karl Toko-Ekambi (@karltokoekambi)

En discussions avec Marseille pour Cengiz Ünder, qui évolue à un poste très proche, Fenerbahçe est également sur les rangs mais pour l’instant, le club turc priorise la piste du joueur de l’Olympique de Marseille et n’a donc pas soumis d’offre concrète à Lyon pour Toko-Ekambi. Du côté des supporters de l’OL, on se fiche pas mal de savoir où rebondira l’ancien Rennais, tant que ce dernier fasse ses valises. Le divorce est plus consommé que jamais entre les deux parties et pour le public du Groupama Stadium, il n’est pas concevable que le natif de Paris soit toujours dans l’effectif de l’OL le 13 août pour la première journée de Ligue 1 (Strasbourg-Lyon).