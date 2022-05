Tino Kadewere sur le départ, l’OL va faire une sale affaire

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Performant et efficace la saison dernière, Tino Kadewere a connu plus de difficultés en 2021-2022 avec l’OL sous les ordres de Peter Bosz.

Homme de base de Rudi Garcia à l’Olympique Lyonnais l’an passé, Tino Kadewere avait brillé pour sa première saison en Ligue 1 avec un total de 10 buts et de 3 passes décisives toutes compétitions confondues. La saison 2021-2022 devait être celle de la confirmation de Tino Kadewere, recruté pour 12 millions d’euros en provenance du Havre. Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu pour l’international zimbabwéen, plombé par les blessures et qui n’a disputé que 14 matchs en Ligue 1 (un but). Déçu par la baisse de régime de Tino Kadewere, l’Olympique Lyonnais ne s’opposera pas à son départ lors du prochain mercato, à en croire les informations de Foot Mercato. En cas de transfert cet été pour Kadewere, l’OL aura cependant du mal à rentrer dans ses frais en récupérant les 12 millions d’euros investis il y a deux ans et demi.

Kadewere acheté 12 ME et revendu 8 ME ?

Jean-Michel Aulas en a d’ailleurs pleinement conscience dans la mesure où le président de l’Olympique Lyonnais a fixé le prix de Tino Kadewere à 8 millions d’euros sur le marché des transferts. L’hiver dernier, plusieurs écuries de Ligue 1 s’étaient manifestés pour récupérer l’ancien Havrais sous la forme d’un prêt. En effet, Reims, Troyes ou encre Lorient étaient intéressés, mais Tino Kadewere avait finalement pris la décision de rester à Lyon. Qu’en sera-t-il cet été ? Un départ est envisagé du côté de l’OL mais aussi dans le camp du joueur, qui a conscience que l’avenir est peut-être bouché dans le Rhône. Cette fois, Lyon n’envisage cependant plus de prêt, une option qui était viable en cours de saison mais pas en plein mercato estival aux yeux de la direction de l’OL. Reste maintenant à voir quel club, en France ou à l’étranger, sera enclin à investir 8 millions d’euros sur Tino Kadewere lors du prochain mercato. En Allemagne, le nom de Stuttgart circule avec de plus en plus d’insistance.