Thiago Almada, déjà une énorme embrouille avec l'OL ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Présent sur la feuille de match pour la rencontre OL-TFC, Thiago Almada n'a pas joué une seule seconde. Mais le club de Toulouse pourrait porter réclamation.

Décidément, il s'en passe des choses au Groupama Stadium. En début de saison, c'est l'AJA qui avait posé une réclamation en première période lors du match contre Lyon suite à une décision arbitrale, avant finalement que le club bourguignon renonce et reconnaisse s'être trompé. Cette fois, c'est le match de samedi entre l'OL et Toulouse qui pourrait déboucher sur une embrouille réglementaire. Sacha Tavolieri, journaliste spécialiste dans le football, la situation réglementaire de Thiago Almada, présent sur le banc des remplaçants, a interpellé les dirigeants toulousains, au point même que ces derniers auraient porté une réclamation concernant la présence de l'ancien joueur de Botafogo, prêté six mois à l'OL.

🟣⚔️🦁🔴🔵 Le Toulouse FC pourrait tenter de profiter d’un flou autour de la qualification de Thiago Almada à participer au match #OLTFC pour poser une réclamation. Celle-ci aurait eu lieu pendant la rencontre. Une affaire à tenir à l’œil côté Lyonnais. #OL — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 20, 2025

« Le Toulouse FC pourrait tenter de profiter d’un flou autour de la qualification de Thiago Almada à participer au match OL-TFC pour poser une réclamation. Celle-ci aurait eu lieu pendant la rencontre. Une affaire à tenir à l’œil côté Lyonnais », indique notre confrère belge. Cependant, du côté des supporters lyonnais, on a vite fait remarquer à Sacha Tavolieri que sur le site officiel de la Ligue 1 on avait annoncé l'arrivée de Thiago Almada, mais également confirmé sa qualification pour la rencontre face à Toulouse dans un article qui ne laisse pas la place au moindre doute.

Lyon est dans son bon droit

« Le milieu de terrain offensif international argentin Thiago Almada (23 ans) a été prêté par le club brésilien de Botafogo à l’OL jusqu'au 30 juin, a annoncé l'OL mercredi. Et la recrue des Gones pourra prétendre à une place dans le groupe de Pierre Sage pour la réception du Toulouse FC, samedi à 21h05 au Groupama Stadium. En effet, Thiago Almada est qualifié », précise le site géré par la Ligue de Football Professionnel. Autrement dit, et sauf preuve du contraire, l'Olympique Lyonnais n'a pas grand-chose à craindre, même si forcément tout cela est relativement intrigant.