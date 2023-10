Textor veut voir l'OL gagner à Marseille, il débarque

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le propriétaire de l'Olympique Lyonnais est attendu ce week-end à Lyon, et John Textor ne repartira pas après le coup de sifflet final. L'Américain a bien l'intention de voir l'OL contre l'OM.

L’OL et l’OM ont pour point commun d’avoir un propriétaire américain, mais le week-end prochain pour le choc entre les deux équipes au Vélodrome (dimanche 29 octobre à 20h45) seul le grand patron lyonnais est attendu dans le stade marseillais. Alors que son équipe traverse une crise inédite, John Textor a confirmé aux responsables de l’Olympique Lyonnais qu’il arrivait dans la capitale des Gaules ce samedi afin de ne pas manquer le match de la peur entre son club et Clermont, ce dimanche soir au Groupama Stadium. Contre le dernier de Ligue 1, la formation de Fabio Grosso doit impérativement gagner sous peine de plonger un peu plus dans la crise. Alors que ça secoue fort autour de l’OL, l’homme d’affaires américain veut montrer qu’il n’est pas loin des préoccupations des fans rhodaniens.

Le propriétaire de l'Olympique Lyonnais John #Textor 🇺🇸 sera présent ce dimanche soir au Groupama Stadium pour assister au match de Ligue 1 face au Clermont foot ! #OLCF63 pic.twitter.com/UexY9yEODy — Ferveur Lyonnaise ❤️ 💙 🦁 ⚽️ (@FerveurL) October 21, 2023

En effet, après le match face aux Auvergnats, John Textor ne montera pas directement dans un avion pour rentrer chez lui. Le propriétaire de l’Olympique Lyonnais va, en effet, consacrer toute sa semaine à son club, et il enchaînera les réunions avant de se rendre le week-end prochain dans la cité phocéenne afin d'assister au toujours bouillant OM-OL. Un séjour d'une semaine qui a pour but de ramener un peu de sérénité, et de prouver que le club n'est pas géré de très loin. Espérons pour John Textor et Lyon que Clermont et l'Olympique de Marseille ne gâchent pas tout cela, même si les supporters de l'OM ne cachent pas le désir qu'ils ont de voir l'OL s'enfoncer.