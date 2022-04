Tetê nouvelle star de l'OL ? Peter Bosz demande du temps

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

À peine arrivé du Shakhtar Donetsk, le Brésilien Tetê n'a pas attendu pour se faire connaître en Ligue 1. Deux minutes après ses débuts avec l'OL, il a marqué et donné la victoire aux siens contre Angers. Toutefois, Peter Bosz veut calmer le trop plein d'enthousiasme des supporters.

On a connu des débuts plus timides avec un nouveau club et dans un nouveau pays. Tetê a vite frappé sous le maillot de l'OL dimanche dernier. Deux minutes après son entrée sur le terrain, il a marqué d'une belle frappe enveloppée pour offrir la victoire aux Gones face à Angers. Des débuts tonitruants pour un joueur qui était privé de compétition depuis décembre dernier à cause de la trêve puis de la guerre en Ukraine. Prêté à l'OL après une décision récente de la FIFA, celui qui émerveillait le Shakhtar Donetsk fait déjà rêver les supporters lyonnais.

Bosz avertit, Tetê n'est pas encore prêt physiquement

Avant même de s'imaginer le conserver dans le futur, les supporters de l'OL espèrent que le Brésilien va changer le visage offensif d'une équipe parfois poussive dans le domaine cette saison. Et cela pourquoi pas dès jeudi pour le déplacement difficile à West Ham, en quarts de finale de la Ligue Europa. Mais, en conférence de presse, Peter Bosz a tenu à calmer l'effervescence naissante concernant Tetê lequel n'est pas encore au top sur le plan physique.

Dernière séance au London Stadium avant le quart de finale aller d’@EuropaLeague face à West Ham, ce jeudi à 21h ! 🎥🔴🔵#WHUOL #UEL pic.twitter.com/0lHFyK6Sve — Olympique Lyonnais (@OL) April 6, 2022

« Tetê ne s'était pas entraîné avec un groupe depuis longtemps. Il a besoin d’un peu plus de temps. On l’a fait entrer 15 minutes au dernier match. Demain, il ne démarrera pas, mais j'espère qu'il sera prêt bientôt. On a déjà vu les qualités qu’il a, et pas seulement sur le but qu’il a marqué. À l’entraînement, on voit aussi ses qualités », a indiqué le technicien néerlandais. Néanmoins, les supporters lyonnais restent quand même impatients et rêvent de voir leur nouveau joyau flamber, surtout au vu du programme copieux qui attend l'OL sur le plan européen.