Tagliafico à l’OL, colossal coup de froid

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Ce mardi matin, L’Equipe dévoilait l’existence d’un accord total entre toutes les parties pour la venue de Nicolas Tagliafico à l’OL.

L’accord entre l’Olympique Lyonnais et l’Ajax Amsterdam est trouvé depuis une dizaine de jours pour un montant raisonnable de 4 millions d’euros. Les dirigeants de l’OL étaient depuis à pied d’œuvre afin de convaincre Nicolas Tagliafico de rejoindre le Rhône. La tâche est ardue, car le défenseur argentin de l’Ajax Amsterdam espère un club qualifié pour la Ligue des Champions ou au minimum l’Europa League. Il semblait selon les indiscrétions de L’Equipe que la simple présence de Peter Bosz à l’OL avait suffi à convaincre Nicolas Tagliafico, lequel avait donné son accord pour signer trois ans à Lyon selon le quotidien. Mais aux Pays-Bas, le son de cloche est nettement différent. Et selon De Telegraaf, Nicolas Tagliafico n’a pas encore donné son accord à l’OL dans l’optique du mercato.

Tagliafico temporise et fait attendre l'OL

Le latéral gauche argentin, Nicolas Tagliafico, devrait signer un contrat de trois ans avec l'Olympique Lyonnais. Dans le sens inverse, le départ de Léo Dubois pour Galatasaray est sur le point d'être acté : https://t.co/hGkGX8YufC pic.twitter.com/d76DPWguTo — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 19, 2022

Le média néerlandais confirme que des négociations très avancées sont en cours entre Nicolas Tagliafico et l’Olympique Lyonnais mais pour l’heure, le défenseur argentin n’a pris aucune décision définitive. La volonté du joueur est toujours de temporiser avec l’espoir de signer dans un club de Premier League ou de Liga. Une attitude qui ne manquera pas d’irriter les dirigeants de l’Olympique Lyonnais, qui ont déjà raté le coche dans le dossier Tyrell Malacia et qui digèreraient sans doute très mal de rater un second joueur de très bon niveau à ce poste de latéral gauche avec Nicolas Tagliafico. Les prochains jours seront assurément décisifs dans ce dossier qui commence également à agacer les supporters, qui ont bien compris que l’OL n’était pas la priorité du joueur. En cas d’échec dans le dossier Nicolas Tagliafico, Lyon pourrait activer son principal plan B. Celui-ci mène à Quentin Merlin, auteur d’une saison prometteuse sous les couleurs du FC Nantes en 2021-2022.