OL : Castello Lukeba graine de star, Lizarazu valide !

Par Claude Dautel

Révélation de cette saison du côté de l'Olympique Lyonnais, Castello Lukeba est déjà l'idole des supporters de l'OL. Mais le jeune défenseur est également cité comme un des espoirs les plus prometteurs pour la France.

Du haut de ses 19 ans, Castello Lukeba s’est rapidement imposé comme l’un des patrons de la défense lyonnais, alors même que l’OL s’est renforcé lors du dernier mercato dans ce secteur avec des joueurs aussi expérimentés que Jérôme Boateng ou bien encore Emerson. L’international tricolore U20 enchaîne les titularisations, et Peter Bosz en a clairement fait un de ses joueurs de base. Lié encore trois ans avec son club formateur, Lukeba attire l’attention de toutes les grosses cylindrées européennes, où on n’hésite pas à voir dans la pépite lyonnais un possible nouveau Samuel Umtiti. Consultant de Téléfoot, et défenseur légendaire, Bixente Lizarazu n’a pas masqué tout le plaisir qu’il avait à voir évoluer le jeune joueur de l’Olympique Lyonnais, à qui il promet un grand avenir s’il continue à ce niveau.

Lukeba, la force tranquille de la défense lyonnaise

Sur TF1, celui qui a tout gagné avec l’équipe de France et le Bayern Munich a dit tout le bien qu’il pensait de Castello Lukeba. « Lukeba a déjà de la constance, et c’est remarquable surtout à un poste qui nécessite beaucoup d’expérience parce que tu dois être le contrôle de la défense, tu dois décider de l’alignement, de jouer haut ou bas. Et j’ai aussi regardé son parcours et ses éducateurs, qui disent qu’il a l’esprit collectif, qu’il a l’humilité, cela doit lui permettre d’aller très très loin et c’est bien parti », a expliqué un Bixente Lizarazu aussi enthousiaste que Grégoire Margotton, le journaliste vedette de Téléfoot, concernant le jeune défenseur de l'Olympique Lyonnais. Un joueur que l'OL devra vite verrouiller, même si pour l'instant Jean-Michel Aulas a encore un peu de temps.