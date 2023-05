Stade Jean-Michel Aulas, le Groupama Stadium rebaptisé

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Ce samedi soir, à l'occasion du match OL-Reims, un énorme hommage sera rendu, en sa présence, à Jean-Michel Aulas. Les Bad Gones 1987 ont déjà commencé à assurer l'animation.

Avant même l'ouverture des portes du stade lyonnais, les Bad Gones 1987 ont décidé de rebaptiser le Groupama Stadium en affichant une banderole renommant l'enceinte de l'OL en Stade Jean-Michel Aulas. La concrétisation d'une idée de nombreux supporters, même si bien évidemment John Textor n'abandonnera jamais un contrat de naming. De son côté, Jean-Michel Aulas a confié, via Twitter son média préféré, son émotion à l'entame d'une journée qui marque son départ définitif de l'Olympique Lyonnais presque 36 ans après en avoir pris les commandes. « 15 juin 1987 - 27 mai 2023. 36 ans d’histoire avec l'OL, avec son public, avec ses joueuses, ses joueurs et tout le staff pour qui seule l’excellence compte. 2.380 matchs (H et F ) entre bonheurs, tristesses, joies et émotions. Ces 36 années défilent dans ma mémoire aujourd’hui », a lancé celui dont on sait désormais qu'il a été malmené par le nouveau propriétaire américain d'OL Groupe.