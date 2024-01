Saïd Benrahma traîne des pieds pour signer à l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Ciblé de longue date par l’OL, Saïd Benrahma se rapproche de Lyon, qui a trouvé un accord avec West Ham pour un prêt payant de 5 millions d’euros avec une option d’achat avoisinant les 10 millions d’euros. Mais l’international algérien traîne des pieds pour rejoindre les Gones.

A moins d’un gros revirement de situation, Saïd Benrahma va bel et bien signer à l’Olympique Lyonnais avant la fin du mercato hivernal jeudi soir. Ciblé par l’OL depuis le début du mois de janvier, l’international algérien a fait l’objet d’un accord entre les Gones et West Ham pour un prêt payant avec option d’achat dont le montant global du package est estimé à 15 millions d’euros. Courtisé par Fulham ou encore l’OM, l’international algérien va finalement atterrir à Lyon.

L'OL n'était pas le premier choix de Benrahma

Mais selon les informations de RMC, la destination lyonnaise n’était pas celle qui donnait le plus envie à Saïd Benrahma. En effet, la radio dévoile en ce milieu de semaine que « l’Algérien se voyait bien ailleurs il y a encore quelques semaines, à l’OM voire à Fulham » rapporte le journaliste Fabrice Hawkins. Dans le camp lyonnais non plus, ce transfert ne fait pas une unanimité totale car la priorité du club à ce poste était bel et bien Arnaut Danjuma.

🚨Toujours pas d’accord total entre Lyon et Saïd Benrahma



🔹En réflexion, le joueur est toujours en Angleterre et devrait rejoindre Lyon avant jeudi soir



🔹Lyon et West Ham ont trouvé un accord depuis hier ✅



🔹La priorité de la direction sportive était Arnaut Danjuma pic.twitter.com/NdiNxhHH90 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 31, 2024

Mais face à la complexité de ce dossier en raison de l’implication de deux clubs (Villarreal et Everton), John Textor et David Friio ont lâché l’affaire et ont pris la décision d’accélérer sur Saïd Benrahma. Le deal est toujours d’actualité toutefois, Saïd Benrahma se trouve toujours à Londres en ce mercredi après-midi, preuve que tout n’est pas finalisé à 100 % et qu’un ultime coup de théâtre n’est pas à exclure dans ce dossier à rebondissements. En l’absence d’autres offres d’ici jeudi soir, Saïd Benrahma devrait néanmoins rejoindre Lyon car le joueur sait que son avenir est bouché à West Ham, où il n’entre plus du tout dans les plans de l’entraîneur David Moyes.