Sacré dérapage de Lovren, Lyon n'est plus en Europe

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Avant le caillassage des bus à Marseille dimanche dernier, Dejan Lovren avait déjà connu un incident personnel. Le défenseur central de l’Olympique Lyonnais avait constaté une tentative de cambriolage à son domicile en octobre dernier. Un épisode traumatisant pour le Croate et sa famille.

Dix jours plus tard, Dejan Lovren reste marqué. Le défenseur central de l’Olympique Lyonnais rentrait chez lui après la défaite à domicile contre Clermont (1-2) le 22 octobre dernier, lorsqu’il a découvert une tentative de cambriolage. Des traces ont été constatées sur la porte de son domicile situé à Caluire-et-Cuire. Le ou les malfaiteurs n’ont pas réussi à entrer dans l’appartement. Il n’empêche que le Croate ne se sent plus en sécurité. Choqué, l’ancien joueur de Liverpool s’étonne de devoir vivre dans cet environnement.

Lovren vit dans la crainte

« Récemment, ils ont voulu entrer dans mon appartement, alors même que j’habite dans un immeuble sécurisé, a confié Dejan Lovren au média croate RTL. Il y a maintenant quelqu’un qui reste devant ma porte, nous avons même une sécurité dans l’immeuble. Je ne me sens pas en sécurité, ni pour moi ni pour ma famille. Je ne suis pas à l’aise du tout. A chaque pas que je fais, je regarde autour pour voir si quelque chose arrive, les vols sont constants et quelque chose doit changer urgemment. Ce n’est pas une vie normale, c’est comme si nous vivions quelque part, loin à l’Est, pas en Europe. »

Cela n'a plus rien à voir avec le football ! Si la loi n’est pas modifiée, un jour, il sera trop tard. Le gouvernement doit faire quelque chose.



Je souhaite à tous les supporters lyonnais de rentrer chez eux sains et saufs. — Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) October 29, 2023

Il est vrai que les joueurs de Ligue 1 sont régulièrement ciblés par les cambrioleurs. En juillet dernier, le gardien du Paris Saint-Germain et sa compagne avaient même été ligotés à leur domicile du VIIIe arrondissement de la capitale. On peut comprendre le sentiment d’insécurité souligné par Dejan Lovren, probablement pas rassuré par le caillassage des bus lyonnais à Marseille dimanche dernier.