Il signe à l’OL et se prend un terrible coup de vieux

Par Adrien Barbet

Après six mois passés au Stade Rennais, Nemanja Matić a rejoint l'Olympique Lyonnais cet hiver. Le milieu de terrain serbe est le vétéran de cette équipe et a pris un terrible coup de vieux en signant.

Nemanja Matić aura 36 ans début août. Il est clairement le joueur le plus âgé de l'OL, devant Anthony Lopes et Dejan Lovren. Une situation qui n'a vraisemblablement pas échappé aux jeunes joueurs lyonnais, notamment à Orel Mangala. Le milieu de terrain belge a 26 ans et a confié avoir connu l'ancien joueur de Manchester United sur la Playstation. À l'époque où Orel Mangala fait ses débuts dans le monde professionnel avec Stuttgart, Nemanja Matić était en train de remporter son troisième titre de champion d'Angleterre avec Chelsea. L'ancien international serbe (48 sélections) s'est exprimé dans Le Foot sur cette anecdote qui lui fait prendre un sacré coup de vieux.

Le vieux de l'OL, le nouveau rôle de Nemanja Matić

We are in the final 💪 pic.twitter.com/EWb1GAJoXB — Nemanja Matic (@NemanjaMatic) April 2, 2024

« Oui, j’ai entendu cette histoire, cela veut dire que je suis vieux. Certains joueurs ont une dizaine ou quinzaine d’années de moins que moi, je suis donc le vieux de l’équipe. Quand on joue au haut niveau, on a besoin de tout pour avoir la meilleure équipe. Je suis là pour aider les jeunes, mais également pour me focaliser sur mon rôle sur le terrain. En Ligue 1, chaque équipe a beaucoup de qualités, c’est un championnat compliqué. Pour nous, il faut aborder chaque match comme une finale. On ne peut rien promettre sur les résultats, mais on peut promettre qu’on va donner le maximum » a confié l'ancien joueur du Benfica Lisbonne, qui a contribué au parcours de l'OL pour se qualifier en finale de la Coupe de France. Lyon et Nemanja Matić vont avoir l'occasion de remporter un titre, face au PSG, le 25 mai au stade Pierre Mauroy. L'expérience du Serbe sera assurément importante dans cette fin de saison.