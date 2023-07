Romain Faivre quitte le stage de l'OL, annonce imminente

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Parti en stage aux Pays-Bas avec ses coéquipiers de l'Olympique Lyonnais, Romain Faivre a déjà quitté le groupe de Laurent Blanc. Son transfert à Bournemouth et son prêt à Lorient sont imminents.

Annoncé mardi, le transfert probable de Romain Faivre de l’OL vers Bournemouth se concrétise sérieusement, ce qui devrait permettre à Lyon d’empocher 16 millions d’euros. Le Progrès révèle que le meneur de jeu a quitté ses coéquipiers et le staff lyonnais ces dernières heures afin de probablement rejoindre son nouveau club. Même si le départ de Faivre était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, le milieu de terrain de 24 ans était tout de même parti en stage avec son club aux Pays-Bas. Après avoir salué tout le monde, il a donc abandonné la préparation et va s’engager avec le club anglais, lequel va aussitôt le prêter à Lorient.

Faivre Lyon à Lorient en passant par Bournemouth

Bournemouth ayant le même actionnaire principal, l’opération ressemble à un joli tour de passe-passe dont les Merlus ne se plaindront pas puisque Romain Faivre a réalisé six bons mois en Bretagne depuis son prêt par l’Olympique Lyonnais au dernier mercato d’hiver. Pour l'OL, qui a encore quelques heures pour faire appel de la mise sous contrôle de son mercato par la DNCG, ces 16 millions d'euros vont évidemment faire le plus grand bien et peut-être permettre d'avancer un peu plus dans le mercato d'été.