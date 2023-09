OL ‍: Les premiers mots de Grosso après sa signature

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

C'est enfin bouclé pour Fabio Grosso, qui ne sera pas sur le banc ce dimanche, mais qui a dit oui à l'OL en signant son nouveau contrat.

Arrivé à Lyon ce vendredi, Fabio Grosso n’a pas mis longtemps à sceller l’accord définitif pour sa signature à l’Olympique Lyonnais. Gianluca Di Marzio l’avait annoncé, et Le Progrès a donné les détails, expliquant que tout avait été scellé en début de soirée, et que le contrat de l’entraineur italien avait été signé à 21h00. Les discussions ont duré pendant une bonne partie de l’après-midi, notamment sur la composition de son staff et ses émoluments. Mais tout le monde a fait un effort selon le journal régional afin que l’accord soit trouvé ce samedi, histoire aussi de laisser l’ensemble du club se concentrer sur le match de dimanche face au Havre.

Fabio Grosso impatient de débuter

🗨 Jean-François Vulliez s'est exprimé sur la philosophie de jeu pour notre prochain match face au Havre 📋



En direct sur @OLPLAY_Officiel ⏯#OLHAC — Olympique Lyonnais (@OL) September 15, 2023

C’est désormais chose faite et Fabio Grosso a glissé quelques mots dans la foulée de sa signature, expliquant qu’il était « ravi et impatient de démarrer l’aventure ». Une attente qui a en effet été longue pour l’entraineur italien, qui avait quitté Frosinone à la surprise générale au printemps dernier, alors qu’il avait fait monter le petit club en Série A au terme d’une saison aboutie. Mais l’ancien défenseur espérait trouver un projet plus ambitieux, avant de se casser les dents sur le marché des entraineurs pendant l’été. Finalement, le mauvais début de saison de l’OL a libéré une place où il n’était pourtant pas favori. C’est après avoir essuyé plusieurs refus et après avoir temporisé alors que Gennaro Gattuso devait signer, que Lyon a porté son choix sur le champion du monde 2006.