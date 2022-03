Romain Faivre fait la meilleure réponse du monde à Aulas !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Auteur d'un doublé contre Lorient, Romain Faivre a ouvert son compteur sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Et il n'a pas manqué de le faire remarquer suite à certaines critiques venues de son patron.

L’OL s’est imposé avec la manière (1-4) vendredi au Moustoir, la formation de Peter Bosz retrouvant l’efficacité qui lui faisait défaut depuis plusieurs matchs, et notamment celui du week-end dernier contre Lille. Héros du succès lyonnais à Lorient, Romain Faivre. Titulaire indiscutable depuis qu’il a rejoint Lyon au mercato d’hiver, l’ailier français était en panne d’efficacité, et ces derniers jours, il avait pris un coup de règle sur les doigts de la part de Jean-Michel Aulas. Sans le nommer, le président de l’Olympique Lyonnais avait clairement ciblé le joueur recruté pour 17 millions d’euros au Stade Brestois. « L'échec transitoire de cette saison, c'est que, bien que l'on ait essayé de donner satisfaction à Peter Bosz sur le recrutement, on n'y est pas arrivé, visiblement. Je le regrette. Donc on a tout remis à plat, et le mercato d'hiver a permis d'avoir quelqu'un sur le côté droit qui va vite (Ndlr : Romain Faivre) même s'il manque encore un peu de force dans les frappes, on l'a vu dimanche contre Lille », avait lancé Jean-Michel Aulas, histoire de faire remarquer à l’international Espoirs qu’il attendait plus de lui.

Faivre préfère sourire de la critique du président de Lyon

Le message a été reçu 5 sur 5 puisque contre Lorient, Romain Faivre a eu deux tirs cadrés et a marqué deux buts, 100% de réussite. Une performance qui a permis au jeune attaquant de pouvoir mettre cette petite critique présidentielle derrière lui. « Personnellement, je suis content de marquer mes deux premiers buts sous le maillot lyonnais et j’espère que cela en appellera d’autres (…) Si c’est une réponse aux propos du président ? C’est une belle réponse alors, on peut dire ça comme ça (sourire) Non, je ne fais pas attention à tout ça, il n'y avait rien », a relativisé Romain Faivre, conscient que sa carrière à l’Olympique Lyonnais et qu’il ne faut pas tomber dans l’excès que ce soit dans un sens ou d’autre. Avec un ratio de 0,4 but par match joué à l'OL, l'ancien Brestois est déjà deuxième de ce classement derrière Moussa Dembélé qui est lui à 0,47.