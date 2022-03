L'OL fait bonne pêche à Lorient !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 27e journée

Stade du Moustoir

Lorient-OL 1-4

Buts : Moffi (58e) pour Lorient ; Faivre (5e et 78e), Dembélé (26e), Toko Ekambi (59e) pour l’OL

Un Lyon très sérieux est venu corriger Lorient 1-4 ce vendredi soir au Moustoir. Après leur défaite face à Lille, les Lyonnais réagissent et se replacent pour l'Europe.

Très incisifs d’entrée, les Lyonnais occupaient fortement la moitié de terrain lorientaise. Une domination qui n’allait pas tarder à se concrétiser. Romain Faivre envoyait une reprise, aussi soudaine que précise, pour tromper Dreyer et ouvrir son compteur buts à l’OL. Derrière, Lorient réagissait avec plusieurs infiltrations dans le camp lyonnais. Si la défense des Gones se faisait peur, les occasions franches manquaient. Les contres de l’OL étaient bien plus tranchants. Dembélé, bien servi par Emerson, venait doubler la mise d’une belle talonnade. Un coup de massue pour Lorient qui s’en remettait ensuite à Moffi. Le Nigérian ne passait pas loin de réduire le score avant le repos. Après avoir éliminé Mendes d’un sombrero, il butait sur Lopes.

Si Lyon gérait la partie, Moffi était décidé à réveiller le Moustoir. Le Nigérian venait réduire le score d'une tête opportuniste sur corner. Mais, les Lyonnais n'avaient pas le temps de trembler puisqu'il reprenaient deux buts d'avance une minute plus tard avec une réalisation de Toko Ekambi. Cette fois-ci, c'était plié pour Lorient qui concédait encore un but. Faivre, d'un subtil piqué, réalisait un doublé pour parachever la plus large victoire lyonnaise en Ligue 1 cette saison. L'OL remonte au sixième rang à cinq unités du podium, Lorient 16e reste sous la menace en bas de tableau.