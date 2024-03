Rolland Courbis dévoile le problème n°1 de l’OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré une belle entame de match, l’OL n’a pas fait le poids contre Lens dimanche soir (0-3) au Groupama Stadium, un match pour lequel l’absence d’Alexandre Lacazette a été très préjudiciable aux Gones.

Orphelin de son capitaine, blessé à la cuisse après un choc reçu en Coupe de France, l’Olympique Lyonnais a été incapable de résister face à Lens dimanche soir. L’entame de match a pourtant été excellente de la part des hommes de Pierre Sage, mais le manque d’efficacité leur a ensuite été fatal et les Sang et Or en ont profité pour s’imposer. Sur l’antenne de RMC, Rolland Courbis a évoqué cette absence d’Alexandre Lacazette et selon lui, il est clair que l’OL éprouve de grosses difficultés pour évoluer sans le buteur français de 32 ans. Au-delà de ses qualités techniques et de son instinct de buteur, la simple présence de Lacazette change tout pour Lyon… mais aussi pour les adversaires. Attention, la « Laca » dépendance s’installe à Lyon et cela peut devenir dangereux, d’autant que l’ancien joueur d’Arsenal est toujours incertain pour le déplacement à Lorient samedi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

« Lacazette aurait obligatoirement changé quelque chose pour l’OL contre Lens dimanche soir. Je ne dirais pas que Lyon aurait gagné avec lui, ce ne serait pas sympa pour les Lensois. Même sans Lacazette, les 30 premières minutes sont excellentes avec des Lyonnais qui cavalaient de tous les côtés, qui faisaient des courses croisées, etc. Je regardais ce match et je pensais que ça allait très compliqué pour Lens, après 30 minutes c’était impossible de prédire que ça allait finir à 0-3. Cette absence de Lacazette est importante, mais pas seulement sur le côté football. Simplement sa présence vis-à-vis de ses coéquipiers et de ses adversaires. Tu es inquiet quand il y a Lacazette en face de toi et au contraire, tu es en confiance quand tu joues avec lui car tu sais qu’à un certain moment, avec tous ses ballons qui trainent devant les buts, il va avoir du flaire pour marquer » a fait remarquer Rolland Courbis, qui regrette que l’OL ne soit pas capable de marquer sans Alexandre Lacazette. Un vrai problème qu’il faudra réussir à résoudre pour Pierre Sage, d’autant plus si le capitaine lyonnais est contraint de déclarer forfait à Lorient samedi à 17 heures.